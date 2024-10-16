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16 октября, 18:55

На юго-западе Москвы неизвестный облил бензином и поджёг номер женщины в отеле

Неизвестный облил бензином и поджёг номер женщины в отеле на юго-западе Москвы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл вечером 16 октября в 4-звëздочной гостинице «Аструс» на Ленинском проспекте. Неизвестный облил горючей жидкостью мебель, стены и дверь комнаты на 18-м этаже и совершил поджог. К счастью, постоялицы в помещении не было. Сработала система пожаротушения, возгорание было быстро ликвидировано, никто не пострадал. Тем не менее на место всё равно вызвали пожарных, в номере обнаружили несколько бутылок с остатками жидкости. По словам очевидцев, на этаже до сих пор сильно пахнет бензином.

В гостинице сейчас работают сотрудники полиции, они изучают камеры отеля и пытаются выяснить всё обстоятельства происшествия.

«Аструс» находится в здании бывшего Центрального дома туриста. Гостиницу открыли в 1980 году к летней Олимпиаде в Москве. Сейчас стоимость номера в отеле начинается от шести тысяч рублей.

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Life.ru

Никита Никонов
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