На юго-западе Москвы неизвестный облил бензином и поджёг номер женщины в отеле

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл вечером 16 октября в 4-звëздочной гостинице «Аструс» на Ленинском проспекте. Неизвестный облил горючей жидкостью мебель, стены и дверь комнаты на 18-м этаже и совершил поджог. К счастью, постоялицы в помещении не было. Сработала система пожаротушения, возгорание было быстро ликвидировано, никто не пострадал. Тем не менее на место всё равно вызвали пожарных, в номере обнаружили несколько бутылок с остатками жидкости. По словам очевидцев, на этаже до сих пор сильно пахнет бензином.