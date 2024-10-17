В бархатный сезон россияне стали чаще отдыхать на Дальнем Востоке Тёплая осень продлила бархатный сезон 2024 года и открыла новые направления для путешествий. В сентябре значительно вырос интерес россиян к Дальнему Востоку. Туристический поток в Дальневосточный регион увеличился на 25%. 17 октября, 13:36 Россияне стали чаще ездить на Дальний Восток. Обложка © Wikipedia / Daniel Läubli

Аномально тёплый сентябрь фактически подарил россиянам дополнительный месяц лета. Жители нашей страны решили не упускать возможности подольше погреться в лучах солнца, а также исследовать нетипичные туристические маршруты. Так, в сентябре заметно возрос интерес к Дальнему Востоку. Его популярность увеличилась на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самым востребованным регионом на этом направлении стал Приморский край, который принял почти четверть (23%) отдыхающих.

Владивосток был главным местом притяжения не только туристов — в сентябре в городе прошёл Восточный экономический форум. Также многие путешественники выбрали Забайкальский край (15%) и Амурскую область (14%), в том числе для поездок с рабочими целями. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «МегаФона» и корпорации «Туризм.РФ».

Забайкальский край стал ещё и самым динамично растущим год к году регионом. Путешественники приезжали сюда на 33% чаще. Следом идут Республика Бурятия, Приморский и Камчатский края — в каждый из этих регионов турпоток увеличился примерно на треть.

Чаще других дальневосточное направление выбирают жители столицы, Московской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. При этом туристы стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. В частности, на Дальнем Востоке в сентябре текущего года было потрачено на 72% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году. Также на 22% вырос голосовой трафик.

Растёт и популярность южных регионов России. В сентябре 2024 года количество путешественников увеличилось на 17%. В списке предпочтений по-прежнему лидируют курорты Краснодарского края — в сентябре там отдохнуло 42% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжения туристов предсказуемо является Сочи. Здесь расположен аэропорт, обеспечивающий сообщение с Краснодарским краем, Крымом и Абхазией. Среди гостей черноморского побережья чаще всего встречались жители двух столиц, а также Самарской и Свердловской областей, Республики Башкортостан.

Самые высокие темпы роста турпотока на юге демонстрирует Крым — за год число поездок на полуостров увеличилось на 43%. В Адыгее число гостей выросло на 23%, в Ростовской области — на 20%, в Краснодарском крае — на 18%.

Постоянный анализ предпочтений россиян в путешествиях, в том числе на основе обезличенных данных пользователей мобильной связи о поездках, позволяет операторам туристического рынка точнее прогнозировать спрос на отдельных направлениях. Например, особо активное развитие гостевой инфраструктуры сейчас наблюдается как раз в Приморском крае, а также на Кубани.

Авторы Валерия Мишина