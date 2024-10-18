Песков: РФ обеспокоена последствиями убийства лидера ХАМАС для мирного населения
Россия обеспокоена последствиями убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков — об убийстве лидера ХАМАС. Видео © Life.ru
«Израиль выполняет свои действия. Мы говорили, что для нас главное — последствия для мирного населения. Это вызывает обеспокоенность. Это гуманитарная катастрофа, которая наблюдается в Газе, Ливане», — сказал представитель Кремля.
Отвечая на вопрос Life.ru о характере такого «убийства в прямом эфире», которое сопровождалось множеством видео, Песков заметил, что и в России СМИ «каждый день» показывают подобное.
«Это уровень развития технологий», — добавил пресс-секретарь.
Life.ru