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18 октября, 09:14

Песков: РФ обеспокоена последствиями убийства лидера ХАМАС для мирного населения

Россия обеспокоена последствиями убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков — об убийстве лидера ХАМАС. Видео © Life.ru

«Израиль выполняет свои действия. Мы говорили, что для нас главное — последствия для мирного населения. Это вызывает обеспокоенность. Это гуманитарная катастрофа, которая наблюдается в Газе, Ливане», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос Life.ru о характере такого «убийства в прямом эфире», которое сопровождалось множеством видео, Песков заметил, что и в России СМИ «каждый день» показывают подобное.

«Это уровень развития технологий», — добавил пресс-секретарь.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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