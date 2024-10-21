С 1 ноября нетипично изменятся цены на бензин. Сколько будет стоить топливо на АЗС Цены на бензин начали расти. Притом экономисты отмечают, что в этом году на рынке складывается нетипичная ситуация. От чего сейчас зависят цены на топливо и как они изменятся с 1 ноября? 20 октября, 21:23 Почему растут цены на бензин. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

С начала октября текущего года розничные цены на АЗС стали расти. Для этого есть несколько причин. Прежде всего это снижение предложения на рынке. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы именно сейчас встают на профилактический ремонт. Вторая значимая причина — сезонное подорожание. В южных регионах России идёт уборка урожая, и расход топлива, прежде всего дизельного, существенно увеличился. Об этом рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

— Ещё одна причина — экспортные поставки топлива за рубеж. Но здесь ситуация контролируется правительством. В ноябре на автозаправочных станциях октябрьский тренд на повышение хоть и сохранится, но будет в рамках допустимого. Цена на самую популярную марку бензина с октановым числом 92 с 1 ноября стартует с отметки 54 рубля за литр. АИ-95, соответственно, с 59 рублей. Дизельное топливо — с 66 рублей 50 копеек за один литр, — добавил Николай Вавилов.

При этом он пояснил, что в разных регионах страны разброс розничных цен на АЗС может достигать плюс-минус 5%. Это связано с разными условиями доступности логистических цепей поставок и близостью нефтеперерабатывающих заводов.

— На российском топливном рынке сейчас складывается непростая ситуация. С начала октября наблюдается рост розничных цен на бензин, особенно заметный для марки АИ-95. Согласно данным Росстата, с начала года по середину октября цены на АИ-95 выросли на 7,2%, что значительно превышает общий уровень инфляции в 6,06%. Это говорит о серьёзном давлении на розничный сегмент рынка, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Однако, по его словам, есть и позитивные сигналы. Например, валовая маржинальность продаж АИ-95 на АЗС впервые за длительное время вернулась в положительную зону, достигнув 0,26 рубля за литр. Но важно понимать, что это лишь валовый показатель. Если учесть все расходы АЗС, чистая маржа всё ещё остаётся отрицательной, примерно на уровне -2,7 рубля за литр.

— Что касается прогноза цен на бензин и дизель с 1 ноября, то ситуация выглядит неоднозначной. Анализируя исторические данные, можно заметить, что в среднем за последние 10 лет бензин дорожал примерно на 6–7% в год. Однако текущая ситуация имеет ряд особенностей, которые могут ускорить рост, — пояснил Владислав Антонов.

Во-первых, геополитическая напряжённость создаёт дополнительные риски для топливного рынка. Во-вторых, общий рост инфляции в России оказывает давление на цены.

Повышение цен на топливо — тренд последних нескольких месяцев, который отражает нестабильную ситуацию на биржевом (оптовый) рынке бензина. Там динамика цен гораздо более резкая. Котировки могут подскочить на несколько процентов в течение пары недель. Ситуация на биржевом рынке — это главный фактор роста розничных цен. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По прогнозам Владислава Антонова, годовой рост цен на топливо может достигнуть 8–9%. Однако важно отметить, что рост цен обычно неравномерен в течение года. Учитывая, что с января цены уже выросли на 7,2%, к 1 ноября мы можем увидеть дополнительный рост, но он может быть не таким значительным, как в предыдущие месяцы. Кроме того, нельзя забывать о возможном вмешательстве правительства. Недавно вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС продолжать мониторинг цен и обеспечивать регулярность продаж на бирже, что поможет избежать резкого подорожания.

— Таким образом, к 1 ноября я ожидаю увеличение цен на бензин и дизель в пределах 0,5% от текущих значений. Чтобы получить стоимость топлива на конец ноября, нужно прибавить 1,5%. Однако точно предсказать цены невозможно из-за высокой волатильности рынка и влияния множества внешних факторов, — добавил Владислав Антонов.

Авторы Нина Важдаева