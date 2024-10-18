До 2027 года планируется построить 200 зданий школ и детсадов

До 2027 года планируется построить 200 зданий школ и детсадов
Основной задачей строителей также останутся создание комфортной городской среды, развитой транспортной инфраструктуры и реализация программы реновации.
В Москве развивают социальную инфраструктуру. Обложка © mos.ru
Для реализации городских жилищных программ в 2025–2027 годах в рамках Адресной инвестиционной программы планируется построить 7,3 миллиона квадратных метров жилья, в том числе семь миллионов квадратных метров по программе реновации. Об этом в своём телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Наряду со строительством жилья в кварталах реновации продолжится возведение необходимой социальной инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов. Для новосёлов будет создаваться комфортная городская среда, включающая благоустроенные зелёные дворы, парки и зоны отдыха, объекты повседневного спроса в шаговой доступности, удобный общественный транспорт.
Социальные объекты
В 2025–2027 годах планируется завершить строительство около 300 новых объектов, в том числе:
— 200 зданий образовательных учреждений (школы и детские сады), включая строящиеся за счёт средств инвесторов;
— 31 объект здравоохранения, включая строящиеся за счёт средств инвесторов;
— пять объектов социальной поддержки населения;
— 31 объект культуры;
— 36 спортивных объектов, включая строящиеся за счёт средств инвесторов.
Среди них:
— многопрофильный лечебный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира;
— новый корпус Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского;
— многопрофильный комплекс на базе Городской клинической больницы № 52;
— новый корпус Городской клинической больницы имени В.П. Демихова;
— многопрофильный корпус Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова;
— геронтопсихиатрический центр на территории центра реабилитации инвалидов «Красная Пахра»;
— многофункциональный спортивный комплекс по адресу: улица Москворечье, дом 4, корпус 1;
— трамплин К-75 (К-72) с инфраструктурой на Воробьёвых горах;
— Дворец спорта «Лужники»;
— спортивно-стрелковый клуб на территории АО «Лужники»;
— Центральный московский ипподром (реконструкция и реставрация);
— реконструкция Большого московского цирка на проспекте Вернадского;
— Киностудия имени Максима Горького (реконструкция);
— Дворцы бракосочетания в районе Коммунарка и посёлке Ватутинки.
— колледж в районе Нагатино-Садовники (площадь — 50,8 тысячи квадратных метров, 7740 мест, направления подготовки — инфокоммуникационные технологии, информационная безопасность, разработка и компьютерное моделирование);
— колледж в Коммунарке (площадь — 110 тысяч квадратных метров, 16 620 мест, направления подготовки — строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, информационные технологии, креативные индустрии, транспорт, торговля и финансы, образование);
— колледж в районе Лианозово (площадь — 50 тысяч квадратных метров, 7620 мест, направления подготовки — мода и индустрия красоты, издательское дело, полиграфия, декоративно-прикладное искусство, живопись, флористика, графический и веб-дизайн);