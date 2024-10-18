До 2027 года планируется построить 200 зданий школ и детсадов

Для реализации городских жилищных программ в 2025–2027 годах в рамках Адресной инвестиционной программы планируется построить 7,3 миллиона квадратных метров жилья, в том числе семь миллионов квадратных метров по программе реновации. Об этом в своём телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Наряду со строительством жилья в кварталах реновации продолжится возведение необходимой социальной инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов. Для новосёлов будет создаваться комфортная городская среда, включающая благоустроенные зелёные дворы, парки и зоны отдыха, объекты повседневного спроса в шаговой доступности, удобный общественный транспорт.

Социальные объекты

В 2025–2027 годах планируется завершить строительство около 300 новых объектов, в том числе:

— 200 зданий образовательных учреждений (школы и детские сады), включая строящиеся за счёт средств инвесторов;

— 31 объект здравоохранения, включая строящиеся за счёт средств инвесторов;

— пять объектов социальной поддержки населения;

— 31 объект культуры;

— 36 спортивных объектов, включая строящиеся за счёт средств инвесторов.

Среди них:

— многопрофильный лечебный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира;

— новый корпус Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского;

— многопрофильный комплекс на базе Городской клинической больницы № 52;

— новый корпус Городской клинической больницы имени В.П. Демихова;

— многопрофильный корпус Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова;

— геронтопсихиатрический центр на территории центра реабилитации инвалидов «Красная Пахра»;

— многофункциональный спортивный комплекс по адресу: улица Москворечье, дом 4, корпус 1;

— трамплин К-75 (К-72) с инфраструктурой на Воробьёвых горах;

— Дворец спорта «Лужники»;

— спортивно-стрелковый клуб на территории АО «Лужники»;

— Центральный московский ипподром (реконструкция и реставрация);

— реконструкция Большого московского цирка на проспекте Вернадского;

— Киностудия имени Максима Горького (реконструкция);

— Дворцы бракосочетания в районе Коммунарка и посёлке Ватутинки.

— колледж в районе Нагатино-Садовники (площадь — 50,8 тысячи квадратных метров, 7740 мест, направления подготовки — инфокоммуникационные технологии, информационная безопасность, разработка и компьютерное моделирование);

— колледж в Коммунарке (площадь — 110 тысяч квадратных метров, 16 620 мест, направления подготовки — строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, информационные технологии, креативные индустрии, транспорт, торговля и финансы, образование);