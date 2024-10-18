В 23 стационарах столицы работает цифровой сервис Цифровые разработки в здравоохранении Москвы помогают заботиться о комфорте не только больных, но и их родственников. 18 октября, 15:19 Цифровые разработки помогают и врачам, и пациентам. Обложка © mos.ru

В Москве продолжается цифровизация инфраструктуры здравоохранения. Для повышения качества медицинской помощи и эффективности организации рабочих процессов в больницах применяют инновационные технологии. Так, в 23 стационарах Москвы используют сервис «Цифровая реанимация». Он обеспечивает автоматизацию ключевых процессов, связанных с лечебной деятельностью в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Цифровой сервис позволяет собирать в электронном виде все результаты наблюдения за состоянием пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врач видит всю необходимую информацию на рабочем планшете, может легко отследить эффективность назначенной терапии и сформировать дальнейшую тактику лечения.

В сервисе отображаются назначения врача ОРИТ и статус их выполнения, результаты измерений температуры, частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, артериального давления и другая важная информация.

Сведения сохраняются и доступны врачам других отделений при переводе больного из реанимации в стационар. Это оптимизирует лечебный процесс, облегчает ведение медицинской документации и позволяет специалистам уделять больше времени и внимания пациентам.

Цифровые разработки в здравоохранении столицы помогают заботиться о комфорте не только больных, но и их родственников.

Внедряется сервис СМС-информирования. Родственники получают сообщение о поступлении пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии, а также ежедневно — информацию о его состоянии.

Сервис уже доступен в 20 городских стационарах.

При поступлении пациента в отделение реанимации на телефон человека, указанного как доверенное лицо, приходит оповещение. При обращении к лечащему врачу можно настроить ежедневную рассылку. В сообщениях будут указываться сведения о пульсе, температуре и давлении пациента, а также о том, пришёл ли он в сознание и подключён ли к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

С момента запуска проекта родственникам и представителям больных отправлено более 65 тысяч сообщений о состоянии пациентов.

Для успешной интеграции разных цифровых сервисов московские специалисты регулярно проходят специальные тренинги.

Авторы Валерия Мишина