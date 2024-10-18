Туристы из России заблокированы в номерах горящего отеля Imperial Sunland в Турции
Пожар произошёл в пятизвёздочном отеле Imperial Sunland resort в курортном городке Бельдиби в турецкой Анталье. Российские туристы, по данным SHOT, заблокированы в номерах на пятом этаже и просят о помощи через окна.
Пожар в пятизвёздочном отеле Imperial Sunland resort в Турции. Видео © SHOT
Пожарные сейчас ломают забор, чтобы подъехать к отелю и начать тушить возгорание. Сколько именно отдыхающих внутри, сейчас выясняется.
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