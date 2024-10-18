Скелет динозавра и городок «Обезьянки»: Как выглядят обновлённые детские площадки в Москве

В Москве в рамках благоустройства и восстановления части природно-исторического парка «Москворецкий» в районе Строгино отремонтировали пять детских площадок. Работы проводились как на территории поймы, так и во дворах жилых домов, расположенных рядом с ней.

На обновлённых площадках появилось современное игровое оборудование, преимущественно из дерева. На одной из них юные археологи смогут провести настоящие раскопки — там можно будет найти «скелет динозавра».

Со временем покрытия на детских площадках пришли в негодность, а в некоторых местах их вовсе не было. Оборудование не соответствовало современным стандартам и нуждалось в замене: оно было устаревшим, не имело стилистического единства, а подвижные элементы конструкций оказались сильно изношены. Возможности игровых площадок для детей от трёх до семи лет перестали соответствовать их потребностям, элементы, которые могли бы привлечь детей постарше, отсутствовали.

Одна из новых площадок появилась в Строгинской пойме, рядом с домом № 33 по улице Маршала Катукова. Она была создана с использованием ландшафтной геопластики — технологии, которая позволяет создавать искусственные неровности, а затем устанавливать на них игровые элементы. На площадке обустроили холм с тоннелями для лазания, горками и полосой препятствий. На склонах холма установили разнообразные элементы для лазания, которые помогут детям забраться на самые верхушки искусственных неровностей, а спуститься вниз можно с помощью горок. Для самых маленьких посетителей площадки предусмотрели песочницу с удобными столиками и стульями, а также детский экскаватор и спрятанную панель в виде скелета динозавра. Дети могут представить себя археологами и попытаться откопать эту интересную находку.

На территории, прилегающей к дому № 32, корпус 3 по улице Таллинской, теперь можно найти новое игровое пространство для детей. Там оборудовали качели, пружинные качалки, песочницу и игровой комплекс, включающий в себя доску для скалолазания, горку и подвесной канатный переход.

На улице Твардовского, помимо стандартных развлечений, таких как качели, карусели и батуты, смонтировали детский городок «Обезьянки». Он предлагает разнообразные конструкции для лазания и горку, что делает его привлекательным для детей всех возрастов. Для самых маленьких посетителей там сделали песочницу с игровыми элементами, а для родителей установили удобные скамейки, позволяющие отдохнуть во время прогулки. По желанию местных жителей покрытие детской площадки было выполнено из природного материала — окатанного гравия. Это создаёт особую атмосферу и позволяет детям чувствовать себя комфортно и безопасно.

В районе домов, расположенных между улицей Твардовского и Туркменским проездом, были отремонтированы две детские площадки. На одной из них, на естественном склоне, оборудовали горку и элементы для лазания, что позволяет детям забраться на верхний уровень площадки. На нижнем уровне установили лавочки для родителей и гамак. Через дорожку находится более крупная площадка, где детей ждут увлекательные развлечения: переговорные трубы, балансиры, спортивный комплекс, интерактивные игровые панели, батуты, песочница и качели, включая качели с сиденьями для самых маленьких.