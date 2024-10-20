Лучший город в мире: Раскрыта главная идея стратегии развития Москвы

В Сочи, в зале «Атом», состоялась встреча мэра Москвы Сергея Собянина со студентами научно-технологического университета, колледжа и образовательного центра «Сириус». В ходе общения столичный градоначальник рассказал о новых решениях по улучшению качества жизни в городах на примере стратегии развития Москвы до 2040 года. Также Собянин ответил на вопросы молодых людей.

По словам мэра столицы, главная цель стратегии развития — сделать Москву лучшим городом в мире.

«Чтобы наш город был самым лучшим, у него должна быть самая мощная экономика в нашей стране, должны быть самые лучшие возможности для каждого человека, самая лучшая городская среда и должны быть мировые центры притяжения, которые бы знал весь мир и стремился в Москву», — отметил Собянин.

Столица имеет развитую систему общественного транспорта, включающую метро, автобусы, троллейбусы, трамваи и речной транспорт. За последние 14 лет количество новых станций метро сравнялось с созданными за всю историю Москвы. Кроме того, появилось наземное метро — четыре Московских центральных диаметра (МЦД), позволяющие добраться до Московской области и соседних регионов. Также стартовало строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) до Санкт-Петербурга, которая будет способствовать экономическому росту регионов. ВСМ-1 станет основой для создания обширной сети ВСМ, охватывающей более 80% населения России. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час.

В городе появляются новые центры экономической активности. Планируется создать шесть таких центров помимо исторического. Они будут находиться на территориях заброшенных и депрессивных районов, где пересекается множество дорог. Каждый район получит свой современный центр для жизни, работы и отдыха. Например, одним из таких является «Южный порт – Текстильщики», процесс создания которого идёт в рамках крупнейшего в мире проекта реорганизации промзоны.

Также в Москве реализуется уникальный проект по обновлению жилого фонда, не имеющий мировых аналогов. В программу реновации включено 5176 домов, жители которых переезжают в новые, современные и комфортные квартиры. В 2024 году предоставлено жильё более чем для 170 тысяч москвичей. Кроме того, в рамках проекта будет построено свыше 400 социальных объектов и создано более 200 тысяч рабочих мест. При этом в столице появляются не просто жилые кварталы, а комплексные районы с парками, скверами и набережными. Эти мини-города имеют качественную инфраструктуру, где есть всё необходимое для жизни.

В Москве работает самая обширная в мире программа по реставрации памятников — с 2011 по 2024 год восстановлено свыше 2,1 тысячи. Ещё более 150 памятников планируется реставрировать каждый год. Старые дома культуры в столице сменяют многофункциональные центры отдыха и развлечений. К примеру, в Новой Москве построили крупнейший кинопарк «Москино».

Город может гордиться своей системой здравоохранения, которая доступна и превосходит все аналоги. Врачам в работе сегодня помогает искусственный интеллект (ИИ), который распознаёт заболевания по результатам КТ, МРТ и УЗИ. ИИ сможет прогнозировать проблемы со здоровьем у горожан и проводить профилактические мероприятия. Ожидается, что средняя продолжительность жизни в столице приблизится к 80 годам.

Сфера образования также не осталась в стороне от цифровых технологий. Так, проект «Московская электронная школа» (МЭШ) позволяет создать цифровой образ ученика и разработать индивидуальный план его развития. Восстанавливается и среднее профессиональное образование: серьёзно повышается качество, в планах удвоить число колледжей. На рынке труда доступно 75% вакансий для специалистов с такой подготовкой.

Цифровая экосистема столицы активно развивается. Она имеет 90 основных проектов, которые охватывают все направления жизни города — от коммунального хозяйства до образования и транспорта. Всего же экосистема включает в себя 420 сервисов и электронных услуг, с помощью которых можно быстро оформить соцпособия и документы, оплатить счета и передать показания счётчиков.

Благодаря проекту «Цифровой двойник города» можно заглянуть в будущее и увидеть Москву через десятки лет, планировать развитие столицы, проектировать здания, а также социальную и инженерную инфраструктуру, чтобы сделать жизнь горожан ещё комфортнее. Новые технологии, системы ИИ, распознавание лиц и видеонаблюдение обеспечивают безопасность в Москве и помогают столице находиться среди городов с самым низким уровнем преступности.