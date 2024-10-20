Завершены основные работы по благоустройству набережных Яузы

В Москве завершились основные работы по улучшению состояния набережных реки Яузы. Теперь более 20 километров прибрежных территорий стали привлекательнее и удобнее для прогулок.

Яуза — одна из самых крупных рек столицы, которая протекает в северо-восточной и центральной частях города. Её протяжённость составляет 48 километров, из которых около 28 километров находятся в пределах Москвы. Река берёт своё начало в болотистой местности на территории национального парка «Лосиный Остров», а её устье расположено в центре города, рядом с Большим Устьинским мостом.

«В 30-е годы прошлого века значительная часть русла реки была оформлена гранитными набережными. Однако сооружения были лишены многих элементарных удобств для пешеходов: узкие тротуары, слабое освещение и прочее. Теперь же обновлённые набережные Яузы вновь украшают архитектурный облик города», — написал мэр Москвы.

В 2024 году благоустроили следующие гранитные набережные Яузы:

набережную Академика Туполева

Андроньевскую набережную

Берниковскую набережную

набережную Ганнушкина

Головинскую набережную

Госпитальную набережную

Золоторожскую набережную

Костомаровскую набережную

Красноказарменную набережную

Лефортовскую набережную

Николоямскую набережную

Подгорскую набережную

Полуярославскую набережную

Преображенскую набережную

Рубцовскую набережную

Русаковскую набережную

Семёновскую набережную

Серебряническую набережную

Сыромятническую набережную

Устьинскую набережную.

Основной целью программы является создание удобных общественных пространств. На большинстве набережных специалисты оптимизировали транспортную инфраструктуру, расширив тротуары за счёт сужения проезжей части. Это позволяет жителям и гостям города наслаждаться прогулками и отдыхом у воды.

После благоустройства улучшились условия для всех участников дорожного движения: пешеходов, водителей и пассажиров городского транспорта. В дальнейшем вдоль набережных Яузы планируется высадить около 650 деревьев.

Организация двустороннего движения на Подгорской и частично Устьинской набережных способствовала существенному росту их пропускной способности, в том числе на пересечениях с Яузской улицей и Котельнической набережной. В районе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана, между Госпитальной и Рубцовской набережными, завершилось строительство велопешеходного моста. В рамках проекта было выполнено: ремонт 392,5 тысячи кв. метров проезжей части и 276 тыс. кв. метров пешеходных тротуаров; обустройство газонов на площади 123,3 тыс. кв. метров; замена 87 тыс. погонных метров бордюрного камня; замена 766 опор наружного освещения; организация примерно 70 новых пешеходных переходов; установка более 110 опор контрастного освещения на нерегулируемых переходах для повышения безопасности на дорогах; строительство 10 современных остановок для городского транспорта и 46 стел для пешеходов; установка порядка 700 малых архитектурных форм, таких как скамейки и урны, на тротуарах; ремонт автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов.

Кроме того, специалисты провели работы, направленные на улучшение внешнего вида набережных. В частности, они осуществили пескоструйную обработку бетонных поверхностей, отремонтировали швы карнизного камня, заменили гранитные ступени на лестничных сходах и установили новое ограждение из чугуна.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новиков

Береговая линия Москвы-реки в пределах МКАД охватывает примерно 200 километров. В 2010 году состояние набережных в столице не соответствовало современным требованиям доступности и удобства. Центральные гранитные набережные использовались для автомобильного движения и не были приспособлены для пешеходов. Да и пешеходные зоны были некомфортными. Прибрежные территории, особенно в нижнем течении, представляли собой неухоженные берега.

С 2011 года в рамках программы комплексного благоустройства набережных в порядок привели 50 набережных общей длиной около 77 километров, включая почти все исторические гранитные набережные в центре города. В результате 40% береговой линии теперь соответствуют современным требованиям доступности и комфорта. Первой благоустроили Крымскую набережную. Теперь это одно из главных мест для прогулок в столице.

В центре Москвы появился единый пешеходный маршрут от делового центра «Москва-Сити» до Таганской площади через Краснопресненскую, Новодевичью, Кремлёвскую и Москворецкую набережные. Другой маршрут начинается у Московского международного дома музыки и ведёт к Воробьёвым горам по Озерковской, Овчинниковской, Крымской, Пушкинской и Андреевской набережным. Общая длина маршрутов превышает 27 километров.

В верхнем течении реки были благоустроены исторические парки и пляжи у воды — «Северное Тушино», «Покровское-Стрешнево», Северный речной вокзал и другие места. В нижнем течении созданы новые зоны отдыха у воды, включая парк в районе Капотня, парки 850-летия Москвы, «Братеевская пойма» и другие. До 2030 года планируется привести в порядок 36 набережных общей протяжённостью более 80 километров.

В столице также начали строить набережные в районах реорганизуемых промзон, создавая безопасное расстояние между проезжей частью и водой. Это позволит максимально эффективно использовать прибрежные территории для отдыха и досуга.

Самой крупной из новых набережных стала набережная имени Марка Шагала на месте ЗИЛа. Строятся также Крутицкая, Шелепихинская, Симоновская и Карамышевская набережные. Работы идут и на участках от парка «Фили» до театра «Мастерская Петра Фоменко» и от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка, их общая длина — около 21 километра.

В 2024 году планируется привести в порядок свыше 2,5 тыс. объектов, включая парк Горького, «Сокольники» и музей-заповедник «Коломенское». Там идёт первый этап работ. Кроме того, продолжается улучшение состояния набережных реки Яузы и более 20 общественных пространств в центре и других районах. В их числе — Кадашёвская набережная, участок набережной от МКАД до Строгинского моста, а также территории Большого и Малого Строгинских заливов.

В рамках программы по благоустройству проводятся работы на нескольких участках парка «Яуза». Они охватывают территорию вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы, стадион «Локомотив», Росбиотех, сад «Аквариум», сквер у храма Преподобной Евфросинии, Всероссийский музей декоративного искусства, сквер Бауманки перед Лефортовским дворцом и другие объекты. Помимо того, специалисты приводят в порядок участки вдоль новых трамвайных путей на улице Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова.