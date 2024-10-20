В Москве вдвое выросло число исследований для раннего выявления рака груди

В Москве стали чаще выявлять рак груди на ранних стадиях. Если в 2018 году соответствующий показатель составлял 73,2%, то в 2023-м вырос до 79,1%. Важную роль в раннем выявлении болезни играет открытие в столице двух центров женского здоровья. Первый из них начал работу в декабре прошлого года, а второй — в минувшем сентябре.

В медучреждениях оборудовали специальные помещения для ранней диагностики заболеваний груди, оснащённые современными аппаратами для маммографии. Женщины в возрасте от 40 лет могут пройти маммографию в рамках диспансеризации для ранней диагностики рака молочной железы. Женщинам до 40 лет предлагается пройти ультразвуковое исследование (УЗИ).

Если есть подозрения на рак молочной железы, пациентку направляют в одно из учреждений, где оказывают амбулаторную онкологическую помощь. Для женщин там предусмотрен мультимодальный приём у онколога. Благодаря чётко определённым процедурам все необходимые мероприятия для постановки диагноза проводятся в максимально короткие сроки.

В городе также уделяют внимание психологическому состоянию пациентов и их близких. Для этого работает Московская служба онкопсихологов. Хорошее психологическое состояние и позитивный настрой пациента способствуют более эффективному лечению.

В Москве активно внедряются новые подходы к лечению рака молочной железы, которые предусматривают использование инновационных адъювантных (усиливающие иммунный ответ организма) методов с таргетными препаратами для профилактики рецидивов.

Подход, разработанный для диагностики и лечения рака молочной железы, постоянно улучшается. Он показывает высокую эффективность в борьбе с этим онкозаболеванием, ведь благодаря своевременной постановке диагноза, а также использованию современных хирургических, лучевых и лекарственных методов результаты лечения значительно улучшаются. Это, в свою очередь, позволяет повысить качество жизни пациенток.