В Москве ещё пять детских поликлиник открылись после реконструкции

В Москве после завершения реконструкции распахнули свои двери пять зданий детских поликлиник. Среди них:

филиал № 4 детской городской поликлиники № 30, расположенный на западе столицы, по адресу: район Очаково-Матвеевское, Веерная улица, дом 36, корпус 1;

филиал № 3 детской городской поликлиники № 23 в районе Бирюлёво Восточное, по адресу: улица Михневская, дом 21, строение 1;

филиал № 1 детской городской поликлиники № 133 в Ховрине, на улице Флотской, дом 9а, строение 1;

головные здания детской городской поликлиники № 48 в Текстильщиках, по адресу: улица Артюхиной, дом 27, корпус 3;

детская городская поликлиника № 58 в Строгине, на улице Твардовского, дом 5, корпус 4.

«Практически полностью перестроили здание филиала № 4 детской поликлиники № 30 на улице Веерной. По новому московскому стандарту поликлиник удобно расположили кабинеты врачей. Для пациентов и их родителей создали зоны комфортного ожидания, а для врачей и медсестёр — уютные комнаты отдыха. Здание оснастили современным оборудованием, теперь жителям доступны различные виды диагностики. Также увеличили количество процедурных кабинетов. Благоустроили и прилегающую территорию», — отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в 2020 году в Москве началась модернизация амбулаторного звена, с тех пор было реконструировано свыше 200 зданий. Второй этап, который завершится в следующем году, затронет около 140 поликлиник, работы по обновлению завершены уже в 24.

Трёхэтажное здание медицинского учреждения на Веерной улице, дом 36, корпус 1, площадью около 2000 квадратных метров построили в 1970 году. Сегодня там располагается филиал № 4 детской городской поликлиники № 30, где медпомощь получают 9600 юных горожан. Реконструкция поликлиники проходила в ноябре 2023-го – октябре 2024 года. После завершения работ мощность учреждения увеличилась до 376 посещений в смену. В штате поликлиники работают 73 сотрудника, из них 30 врачей. Среди них — педиатры, оториноларингологи, офтальмологи, детские хирурги, травматологи-ортопеды, неврологи, а также специалисты ультразвуковой и функциональной диагностики.

В ходе реконструкции здание было полностью перестроено. Специалисты обновили фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки, стяжки пола, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, установили новый лифт. Помещения отделали современными качественными материалами.

В результате реконструкции была создана безбарьерная среда для маломобильных горожан, в том числе широкие холлы и дополнительные туалетные комнаты.

Для детей с симптомами инфекционных заболеваний был организован отдельный вход через фильтр-бокс, что позволило разделить потоки здоровых и заболевших и тем самым предотвратить распространение инфекции. Для молодых родителей предусмотрена комната здорового ребёнка, где они могут пройти обучение по уходу за младенцами.

В поликлинике установлено современное медицинское оборудование, включая аппараты УЗИ, ЛОР-установку, офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование, оборудование для хирургического кабинета и функциональной диагностики. Это позволяет врачам использовать самые современные методы диагностики. Также в поликлинике оборудовали новую зону функциональной диагностики с кабинетами ЭКГ и УЗИ, увеличилось количество процедурных кабинетов и кабинетов унифицированного приёма, открыли два кабинета вакцинопрофилактики. В кабинете хирурга появились две перевязочные с разделением на «чистую» и «грязную», а в кабинете офтальмолога — тёмная комната. Рабочие кабинеты медработников оснащены компьютерами, подключёнными к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

По новому московскому стандарту поликлиник кабинеты врачей расположили таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Для юных пациентов и их родителей специалисты создали зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами и мягкими диванами. Оформление помещений выполнено в тёплых природных оттенках, что создаёт уютную атмосферу. Новая система навигации интуитивно понятна и позволяет легко находить нужный кабинет.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новиков

В распоряжении медицинского персонала есть специальные помещения, где они могут расслабиться и пообщаться. Кабинеты врачей оснастили удобной мебелью, включая столы, стулья, кресла и шкафы. Также для сотрудников есть комнаты психологической разгрузки и профессионального развития.

На прилегающей территории площадью 500 квадратов провели благоустройство и организовали её под потребности маломобильных посетителей. Разделили пешеходные и транспортные потоки, обустроили места для кратковременного отдыха, установили элементы навигации. Кроме того, оборудовали детскую площадку, поменяли систему освещения и ограждение.

Детская городская поликлиника № 30 включает в себя головное здание и пять филиалов. В рамках первого этапа модернизации была проведена комплексная реконструкция филиалов № 3 (улица Артамонова, д. 6) и № 5 (Филёвский бульвар, д. 18). На втором этапе завершили работы в филиале № 4 (Веерная улица, д. 36, к. 1). Продолжается реконструкция филиала № 1 (Беловежская улица, д. 43). В ближайшее время начнутся работы в головном здании (улица Поклонная, д. 8, к. 2а). Общая площадь зданий превышает 14 тысяч квадратных метров, а мощность составляет 2370 посещений в смену. В поликлинике № 30 помощь получают свыше 63 тысяч детей, живущих в районах Дорогомилово, Можайском, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Филёвский Парк. В медучреждении трудятся 578 сотрудников, включая 223 врача.

Несколько лет назад в московских поликлиниках внедрили новый стандарт работы. Вместо громоздкой регистратуры за стеклом появились комфортные информационные стойки с вежливыми консультантами. В поликлиниках есть дежурные врачи, а справки и направления можно оперативно получить в специальных кабинетах. Подождать можно в уютных холлах, где установлены кулеры с питьевой водой. В детских поликлиниках появились игровые площадки для самых маленьких пациентов и комнаты для кормления.

Новый стандарт поликлиник, разработанный в 2019 году, работает на нескольких основных принципах. Один из них — больше врачей самых востребованных специальностей. В каждом филиале поликлиники приём ведут врачи восьми специализаций: врач общей практики или терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. В головном учреждении дополнительно доступны аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, инфекционист и колопроктолог. Это позволяет сократить количество перемещений пациентов между филиалами поликлиник, так как наиболее востребованные врачи примут максимально близко к месту жительства.

Все московские поликлиники будут оснащены современным оборудованием, в том числе маммографами, рентген-аппаратами, аппаратами УЗИ, оборудованием функциональной диагностики. Каждое головное подразделение дополнительно оснастят аппаратами МРТ, КТ, денситометрами (аппарат для исследования костной ткани), аппаратами УЗИ экспертного класса, аппаратами для тредмил-тестов (оборудование для проведения нагрузочных тестов под контролем ЭКГ), приборами для исследования функции внешнего дыхания (спирографы, бодиплетизмографы) и эндоскопическим оборудованием. Благодаря этому пациенты смогут проходить самые распространённые обследования максимально близко к месту проживания.

Современные московские поликлиники являются цифровыми. Пациенты имеют доступ к электронной медицинской карте и могут самостоятельно видеть результаты своих анализов и исследований. При этом объёмы доступной информации постепенно расширяются.

Новый стандарт предполагает удобное расположение кабинетов врачей и зонирование помещений. Согласно основному принципу, наиболее востребованные кабинеты находятся на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Кабинеты узких специалистов, там, где это возможно, расположат на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. То есть сделать кардиограмму и УЗИ можно будет рядом с кабинетом кардиолога. Врачи по кабинетам распределяются таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приёма более комфортным. Где это возможно, откроют буфеты для пациентов и персонала.

Врачам и медсёстрам в поликлиниках нового стандарта доступны комфортные комнаты отдыха, где можно перекусить, выпить чашку кофе и пообщаться друг с другом. В кабинетах врачей установят эргономичную мебель для комфортной работы: кресла, шкафы, столы и стулья. Сотрудникам поликлиник выдадут удобную и стильную рабочую одежду и обувь.

Шестой принцип — искренний сервис. Регистратура работает по образцу ресепшена, пациентов встречают сотрудники центров госуслуг «Мои документы». Они ответят на все возникающие вопросы, помогут найти нужный кабинет и вовремя попасть на приём к специалисту.