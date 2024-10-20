20 объектов образования появится на территории бывшей промзоны Калошино На Тюменской улице строят школу на 600 мест, а на улицах Амурской, Николая Химушина и Открытом шоссе — три детских сада, суммарно рассчитанных на 650 мест. Территории с хорошей транспортной доступностью помогают создавать комфортную городскую среду. 20 октября, 12:38 В Москве построят 20 школ на месте бывшей промзоны. Обложка © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / М. Мишина.

В бывшей промзоне Калошино сейчас реализуют пять утверждённых проектов планировки территории. Помимо того, правообладатели развивают ещё четыре площадки.

При реорганизации бывших промзон город уделяет особое внимание строительству социальной инфраструктуры. В новых кварталах недалеко от жилых комплексов появятся современные комфортные школы, детские сады и поликлиники.

В ходе редевелопмента бывшей промзоны Калошино на территории площадью 256 гектаров планируется построить более четырёх миллионов квадратных метров недвижимости. В том числе предусмотрено возведение 20 образовательных объектов более чем на 3,5 тысячи дошкольных и свыше 5,6 тысячи школьных мест. Одну школу и три детских сада уже построили.

Большая площадь территории с хорошей транспортной доступностью помогает создавать качественную и комфортную городскую среду.

Сегодня на территории бывшей промзоны Калошино благодаря частным инвестициям уже возведены частные детский сад на 175 мест и школа на 400 мест в составе одного жилого комплекса и детский сад на 275 мест в другом. Также в рамках строительства жилого комплекса введён в эксплуатацию частный встроенно-пристроенный детский сад на 150 мест.

Сейчас здесь возводят школу на 600 мест на Тюменской улице и три детских сада, суммарно рассчитанных на 650 мест. Они появятся на Амурской улице, Открытом шоссе и улице Николая Химушина. Общая площадь социальных объектов превышает 26 тысяч квадратных метров.

Проекты планировки территорий разрабатываются с акцентом на всестороннее развитие городской среды. Помимо жилых домов здесь возведут образовательные и медицинские учреждения, а также спортивные объекты. Это даст возможность сформировать комфортные условия для жизни, где вся инфраструктура находится неподалёку от дома. Особенно это актуально при преобразовании бывших промышленных зон, таких как Калошино.

Авторы Валерия Мишина