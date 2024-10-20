20 объектов образования появится на территории бывшей промзоны Калошино
На Тюменской улице строят школу на 600 мест, а на улицах Амурской, Николая Химушина и Открытом шоссе — три детских сада, суммарно рассчитанных на 650 мест. Территории с хорошей транспортной доступностью помогают создавать комфортную городскую среду.
В Москве построят 20 школ на месте бывшей промзоны. Обложка © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / М. Мишина.
В бывшей промзоне Калошино сейчас реализуют пять утверждённых проектов планировки территории. Помимо того, правообладатели развивают ещё четыре площадки.
При реорганизации бывших промзон город уделяет особое внимание строительству социальной инфраструктуры. В новых кварталах недалеко от жилых комплексов появятся современные комфортные школы, детские сады и поликлиники.
В ходе редевелопмента бывшей промзоны Калошино на территории площадью 256 гектаров планируется построить более четырёх миллионов квадратных метров недвижимости. В том числе предусмотрено возведение 20 образовательных объектов более чем на 3,5 тысячи дошкольных и свыше 5,6 тысячи школьных мест. Одну школу и три детских сада уже построили.
Большая площадь территории с хорошей транспортной доступностью помогает создавать качественную и комфортную городскую среду.
Сегодня на территории бывшей промзоны Калошино благодаря частным инвестициям уже возведены частные детский сад на 175 мест и школа на 400 мест в составе одного жилого комплекса и детский сад на 275 мест в другом. Также в рамках строительства жилого комплекса введён в эксплуатацию частный встроенно-пристроенный детский сад на 150 мест.
Сейчас здесь возводят школу на 600 мест на Тюменской улице и три детских сада, суммарно рассчитанных на 650 мест. Они появятся на Амурской улице, Открытом шоссе и улице Николая Химушина. Общая площадь социальных объектов превышает 26 тысяч квадратных метров.
Проекты планировки территорий разрабатываются с акцентом на всестороннее развитие городской среды. Помимо жилых домов здесь возведут образовательные и медицинские учреждения, а также спортивные объекты. Это даст возможность сформировать комфортные условия для жизни, где вся инфраструктура находится неподалёку от дома. Особенно это актуально при преобразовании бывших промышленных зон, таких как Калошино.