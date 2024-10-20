Руст, кронштейны и пилястры: в Москве восстановят более 60 домов с необычными фасадами Уже завершились работы в историческом здании на улице Маршала Тимошенко и в многоквартирном доме на улице Гиляровского. 20 октября, 12:40 В столице восстанавливают здания с необычными фасадами. Обложка © mos.ru

В этом году в Москве капитально отремонтируют 62 дома с рустованными фасадами. Термин «руст» происходит от латинского rusticus («деревенский»), ещё с античных времён так обозначали облицовку грубо отёсанным камнем. Такой декоративный элемент свойственен неоклассической архитектуре столицы.

Классический белый руст и пилястры

Уже завершён ремонт в доме № 6 на улице Маршала Тимошенко. Четырёхэтажное жилое здание возвели в 1956 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Первый этаж дома рустован, а балконы и цветочницы поддерживают фигурные кронштейны.

Для ремонта дома разработали индивидуальный проект и подобрали современные материалы. Особое внимание уделили восстановлению фасада. Стены промыли и расчистили, восстановили кирпичную кладку, обработали поверхность специальными составами, нанесли краску. Кронштейны, пилястры, декоративные элементы и рустованную часть первого этажа покрасили в белый цвет. Стены второго – четвёртого этажей окрасили в рыже-коричневый цвет.

Кроме того, в здании привели в порядок цоколь, балконы и подъезды, заменили отливы и водосточные трубы, обустроили новую отмостку.

В здании обустроили новую отмостку. Фото © mos.ru

Жёлто-белый руст и карниз

Ещё одно здание с рустом, в котором провели капитальный ремонт, находится по адресу: улица Гиляровского, дом № 56. Шестиэтажный жилой дом построили в 1917 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассики с использованием элементов традиционного классицизма. Три нижних этажа рустованы и отделены от верхней части из окрашенного кирпича широким карнизом.

Специалисты отремонтировали балконы и подъезды, обновили цоколь, проложили новую электросеть, заменили стояки водоотведения и водосточные трубы. Работы провели и по восстановлению фасада. Стены очистили от старой краски, восстановили кирпичную кладку и обработали поверхность антигрибковыми составами. В порядок привели архитектурные элементы: руст, карнизы и рустованные перемычки.

На втором этапе работ фасад оштукатурили и покрасили в жёлто-бежевый цвет.

Три нижних этажа здания рустованы. Фото © mos.ru

Руст цвета «арахисовый крем» и кронштейны

Восстанавливали здания с рустом на фасадах и в предыдущие годы. В их числе дом № 15 на Большой Набережной улице. Семиэтажное здание построили в 1956 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Четыре нижних этажа рустованы и отделены от верхней части тянутым профилированным карнизом.

Специалисты привели в порядок подвал, заменили магистрали центрального отопления, восстановили повреждённые плиты балконов и кронштейны. В подъездах поставили новые двери. При ремонте крыши заменили кровельное покрытие, обрешётку и износившиеся стропила. Деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом, температурно-влажностный режим выровняли с помощью современных теплоизоляционных покрытий.

Большую работу специалисты провели и по восстановлению фасада. Стены расчистили, заделали трещины и восстановили повреждённую кирпичную кладку. При помощи цементно-известкового раствора в порядок привели архитектурные элементы. Нижние рустованные этажи покрасили в оттенок «арахисовый крем», а верхние — в бежевый.

Дом в стиле советского неоклассицизма. Фото © mos.ru

Авторы Валерия Мишина