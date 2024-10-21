Рассекая бетонные волны: Новый скейт-парк появился возле станции метро «Физтех» в Москве

В Москве неподалёку от станции метрополитена «Физтех» открыли новый скейт-парк площадью 950 квадратных метров. Он расположен рядом с домом № 2, корпус 1 по Челобитьевскому шоссе. Теперь в этом районе есть не только удобные подходы и подъезды к метро, но и все условия для полноценного отдыха и занятий спортом.

В скейт-парке есть три зоны для катания, которые подойдут как новичкам, так и опытным райдерам. Все элементы оснащены поручнями для безопасности, а оборудование соответствует национальному стандарту.

Разделение парка на три функциональных пространства было принято, чтобы начинающие и прогрессирующие спортсмены разных дисциплин могли совершенствовать свои навыки, обмениваться опытом и готовиться к соревнованиям. Для тех, кто выбирает уличный стиль катания, здесь есть прекрасная возможность отточить свою технику в специальной модульной многофункциональной секции. Для любителей выполнять сальто с вращением предусмотрены разгонные конструкции. А для тех, кто предпочитает заезды по бетонным волнам, установлена радиусная чаша, своего рода бетонный бассейн.

Первая зона представляет собой чашу (пул) и изготовлена из высокопрочного бетона. Она состоит из двух окружностей, которые отличаются по диаметру и глубине, что позволяет спортсменам развивать необходимую инерцию. Этот элемент особенно популярен среди любителей экстремальных видов спорта и подойдёт скейтбордистам, велосипедистам BMX и мастерам самокатного спорта.

Предпочитающие дисциплину «Стрит» могут отточить свои навыки во втором пространстве с модульными конструкциями, которые воссоздают уличные препятствия. Для райдеров установили разгонки, скаты, фанбокс с грайндбоксом и поручнем. Данные элементы позволяют развивать нужную скорость, выполнять трюки и приземляться. Для юных спортсменов организовано отдельное учебное пространство, где есть мэнуалбокс и рейл — платформа с одними перилами. Это место подходит для освоения базовых приёмов.

Третье пространство предназначено для выполнения воздушных трюков с использованием амплитуды. Оно состоит из двух частей: разгонной секции и специального трамплина (флайбокса). Представители дисциплины «Парк» чаще остальных выбирают модульные конструкции, так как каркасные фигуры обеспечивают им комфортные тренировки.