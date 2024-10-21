Более 230 гектаров бывших промзон Москвы превратят в современные районы по 7 проектам КРТ
В Москве более 230 гектаров территории реорганизуют по семи проектам КРТ
Проектное решение. Обложка © Mos.ru
В июле – сентябре 2024 года было опубликовано семь проектов комплексного развития территорий (КРТ) Москвы. Общая площадь пространств превысит 230 гектаров.
Данные инициативы предусматривают строительство 5,6 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилые комплексы и деловые микрорайоны с новыми дорогами, благоустроенными дворами и пешеходными зонами. В результате появится свыше 37 тысяч новых рабочих мест. Проекты будут реализованы в Западном (ЗАО), Северном (САО), Юго-Западном (ЮЗАО) и Троицком (ТАО) административных округах.
В рамках семи проектов комплексного развития территорий будет построено 2,3 миллиона квадратных метров жилья. Из них более 102,4 тысячи квадратных метров предназначено для программы реновации и других городских нужд. Кроме того, на этих территориях появится 3,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе образовательные комплексы, гостиницы и современные производственные объекты.
Крупнейшим из проектов КРТ, опубликованных в третьем квартале, стала реорганизация трёх участков бывшей промзоны «Магистральные улицы» на общей площади 73,62 гектара. Там построят свыше 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости и создадут более 35,5 тысячи рабочих мест.
В рамках программы комплексного развития территорий в Москве организовывают многофункциональные городские кварталы — заброшенные промзоны, недостроенные объекты, пустые участки и незастроенные территории превращаются в современные районы, где комфортно и престижно жить, работать и проводить время. Появляется социальная, транспортная, инженерная инфраструктура: жилые комплексы, детсады, школы и больницы, новые спортивные объекты, современные производства, общественные пространства. Реализация проектов КРТ позволит создать новые зоны роста для бизнеса и точки притяжения для жителей города. Преобразованные территории вновь станут драйвером экономики Москвы и обеспечат более 736 тысяч новых рабочих мест. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров. Работа ведётся по поручению мэра города Сергея Собянина.