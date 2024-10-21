Столичная реставрация в примерах: как архитектурные памятники столицы обретают новую жизнь В числе восстановленных в Москве зданий старинные особняки, усадьбы, храмы, культурные объекты. Для их реставрации специалисты используют традиционные приёмы и современные технологии. 21 октября, 15:54 Архитектурные памятники в Москве обретают новую жизнь. Обложка © mos.ru

С 2011 года в столице отреставрировано свыше двух тысяч памятников архитектуры. Они созданы в разные эпохи, имеют своё назначение и отличаются стилем исполнения. Рассказываем, как исторические места получают в городе вторую жизнь.

Дом Хлудова – Пантелеева и Театр эстрады

Двухэтажный особняк с кирпичным низом и деревянным верхом построили в середине XIX века на Земляном Валу. Одним из его владельцев был купец Герасим Хлудов, а несколько десятилетий спустя дом купил разбогатевший крестьянин Филипп Пантелеев и решил его перестроить. Архитектору в числе прочего велели украсить здание лепниной: новый хозяин владел мастерскими, так что дому предстояло стать своего рода выставкой достижений. После революции особняк пережил перепланировки и многочисленные ремонты. Здесь располагались различные учреждения, а затем гостиница.

В 2023-м дом Хлудова – Пантелеева стал двухтысячным памятником архитектуры, отреставрированным в Москве с 2011 года. Причём восстанавливали его впервые почти за 180-летнюю историю особняка. Специалисты привели в порядок кровлю, покрасили стены в исторический цвет, восстановили интерьеры, обновили инженерные коммуникации. И конечно, дом снова украшает нарядная лепнина, воссозданная во всех деталях. Сегодня в особняке располагается небольшая гостиница.

Театр эстрады

В 1954 году был создан Театр эстрады. В феврале 1961-го он въехал в своё нынешнее здание — исторический комплекс «Дом на набережной». Новый зал быстро стал популярным, собирал тысячи зрителей, пока не потребовал серьёзного обновления. Комплексная реставрация длилась около четырёх лет: специалисты решали множество задач — от капитальных работ с восстановлением несущей способности конструкций до кропотливого воссоздания деталей интерьера.

Были и находки. Так, в фойе первого этажа во время расчистки старого штукатурного слоя обнаружили орнамент в виде цветов и ромбов. Эту роспись когда-то закрасили и забыли о ней, а сегодня ею, как и всем обновлённым зданием, снова можно полюбоваться. С октября 2023 года Московский государственный театр эстрады на Берсеневской набережной снова открыт.

Фабрики с новым смыслом

Поужинать в конюшне, выпить кофе в прачечной, сходить на концерт на фабрику — это возможно, если только добавить слово «бывшая» к сочетанию «промышленная зона». Идея реновации индустриальных территорий и их превращения в арт-кварталы, популярная сегодня во всём мире, блестяще реализуется и в Москве.

Самое знаменитое из недавно открывшихся креативных пространств — Дом культуры «ГЭС-2».

Это одна из старейших электростанций, которая проработала с 1907-го до 2016 года. Её реставрация завершилась в 2021-м и вошла в число крупнейших в мире проектов преобразования промышленного объекта в культурное пространство. Специалисты не только вернули зданию исторический облик, но и сохранили оборудование, ставшее важной частью современного декора. Сегодня «ГЭС-2» — это место, где проходят выставки, театральные постановки и кинопоказы, реализуются образовательные проекты, работает собственное издательство и не только.

Авторы Валерия Мишина