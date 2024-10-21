Инвестиции в качество жизни: как в столице создают благоприятную городскую среду Москва сейчас — один из главных мировых мегаполисов, где создана максимально комфортная среда для здоровья и жизни горожан. 21 октября, 15:55 В Москве создают благоприятную городскую среду. Обложка © mos.ru

К услугам москвичей — экологичный транспорт, бесплатные спортивные площадки, благоустроенные парки, оснащённые новейшим оборудованием больницы и поликлиники. Этого удалось добиться благодаря продуманной транспортной политике, программам озеленения, обустройству городских пространств и применению инновационных технологий в здравоохранении.

Свежий воздух и чистые улицы, мало шума, в том числе визуального, разнообразие тихих и спокойных мест, где можно отдохнуть и снизить уровень стресса, — всё это важнейшие составляющие для сохранения здоровья в большом городе. В Москве уже создана комфортная для жизни среда. Этого удалось добиться благодаря новой транспортной политике, формированию удобных городских пространств, инновационным технологиям в здравоохранении и программам озеленения. В планах — продолжать изобретать и внедрять всё новые решения, которые сделают город ещё более экологичным и удобным.

Здесь легко дышится

Больше всего на качество воздуха в мегаполисах влияет транспорт. На его долю приходится свыше 90 процентов общего объёма выбросов. Проблему загазованности и присутствия в атмосфере вредных частиц Москва решает системно. Именно столица первой в России запретила продажу топлива ниже стандарта «Евро-5» и установила жёсткие требования в отношении коммунальной техники, используемой в городском хозяйстве. Кроме того, в Москве изменились правила проезда грузового транспорта: в 2014 году в качестве эксперимента создали так называемый грузовой каркас на востоке столицы, затем его распространили на остальные округа.

Сейчас он действует по всей столице внутри МКАД. Грузовой каркас разделяет районы на две зоны: ту, где большегрузам при наличии подтверждающих документов разрешается проезд (только для обслуживания предприятий и жителей), и жилую зону, куда большегрузы заезжать не могут. Благодаря этому в зонах жилой застройки стало меньше шума и грязи, а за первый год после введения грузового каркаса число аварий с грузовым транспортом сократилось на 20–25 процентов. При этом доля грузового транспорта во всех округах равномерно снижается — от 32 до 42 процентов.

Кроме того, в столицу запретили въезд всем транзитным большегрузам — перевели их на ЦКАД, трассы А107 и А108. Причём грузовики свыше 3,5 тонны могут передвигаться в пределах МКАД только при наличии регистрации в системе РНИС и пропуска. Это тоже положительно повлияло на экологию города. С дорог исчезли чадящие автобусы и маршрутки: весь московский автопарк перешёл на двигатели стандарта «Евро-4» и выше. Сегодня улицы завоёвывает экологичный вид транспорта — электробусы. Замена одного автобуса электрическим уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

Прямым вкладом в улучшение экологии города стала широкая сеть электробусных маршрутов. Эта новая транспортная политика мотивирует москвичей отказываться от личных автомобилей. А скоростные магистрали с современными развязками уменьшают заторы и сокращают пробег машин. Это снижает число вредных выбросов на тысячи тонн. Кроме того, в столице активно развивается сеть велоинфраструктуры. Сегодня в городе доступно почти 600 километров велополос и велодорожек.

Развитию экологически чистого городского транспорта помогают предприниматели, жители Москвы и других регионов России. В 2021 году столица разместила на бирже первые в стране региональные зелёные облигации, средства от реализации которых были направлены на закупку электробусов, строительство и реконструкцию 21 станции и 48 километров путей Большой кольцевой линии метро. В 2023 году также появились зелёные облигации, доступные уже всем желающим, в том числе жителям без брокерского счёта. Вырученные средства направили на обновление электробусного парка столицы.

Также в городе модернизируют промышленные предприятия. Большинство заводов перешли на экологические технологии. Новые системы очистки на производствах способны поглощать больше опасных веществ и меньше загрязнять воздух. Московская энергетика давно перестала использовать уголь даже в качестве резервного топлива. В результате с 2010 года вредные выбросы автотранспорта и промышленности в Москве сократились на 64 процента.

Много внимания получают и «лёгкие» столицы. Ежегодно в рамках различных программ озеленения высаживают деревья и кустарники. Они защищают москвичей от уличного шума и дорожной пыли, благотворно влияют на здоровье. Всего с 2011 года появилось более 13 миллионов новых зелёных насаждений. Например, на Тверскую улицу вернулись липовые аллеи, вырубленные в 1990-х, а на Садовое кольцо — исторические сады с грушами, яблонями и рябиной.

Москва сейчас считается одним из самых зелёных мегаполисов мира. В её границах находится 150 особо охраняемых природных территорий, на которых можно встретить редкие виды растений и животных, занесённые в Красную книгу. А почти 50 процентов площади города занимают парки, скверы и другие островки природы.

Комфорт против стресса

В мегаполисе бывает трудно избежать стресса, негативно сказывающегося на состоянии здоровья. Справиться с ним помогают эффективные городские решения.

В последние годы в столице создано множество комфортных пространств, в которых можно отдохнуть от городской суеты, расслабиться или заняться спортом. Для горожан созданы благоустроенные парки, уличные тренажёры, стадионы, спортивные площадки и детские игровые городки. Сегодня около 90 процентов жителей живут в шаговой доступности от парков, скверов и других озеленённых территорий.

Заботится город и о том, чтобы защитить жителей от вредного воздействия шума. Для этого вдоль трасс устанавливают специальные экраны, которые закрывают дома от больших дорог. Внедряют системы мониторинга шума на строительных площадках. Московское небо уже больше 10 лет не прячется за паутиной проводов и рекламными растяжками.

Город здоровья

Качественная окружающая среда позволяет беречь здоровье людей и обеспечивает долголетие. Средняя продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет. И на этом город не останавливается, развивая медицину и внедряя передовые технологии для обретения и сохранения физического здоровья и эмоционального комфорта.

Многопрофильные стационары столицы переходят на новые стандарты медицинской помощи. Их цель — быстрое, доступное и эффективное лечение. В частности, внедрён новый стандарт экстренной помощи. Благодаря ему весь комплекс лечебно-диагностических процедур для пациентов, которым требуется срочная и неотложная помощь, проводится в кратчайшие сроки. Не более чем за два часа с момента поступления в стационар устанавливают диагноз и определяют методы лечения для 70 процентов пациентов.

В столице внедрён и новый стандарт онкопомощи, благодаря которому также удалось добиться сокращения времени постановки диагноза и повысить его точность. По новому онкостандарту все технологические и кадровые ресурсы сосредоточены на базе пяти якорных стационаров.

Клиники оснащают высокотехнологичным оборудованием. За последние пять лет закуплено 50 тысяч единиц современной техники. Столько же планируется поставить к 2028 году. Быстрому и качественному взаимодействию с пациентами также помогают безбумажная среда, онлайн-доступ к медицинской документации, цифровые помощники врача и телемедицинские консилиумы. При этом город постепенно движется к важной цели — перейти к медицине сохранения здоровья.

Способствует этому не только профилактика и высокоточная диагностика, но и система социальной поддержки. Например, уникальный проект «Московское долголетие». За шесть лет работы в нём приняло участие свыше 570 тысяч москвичей. Они занимаются с профессиональными преподавателями на лучших городских площадках, в том числе в вузах, парках, музеях, спортивных комплексах и других пространствах. Кроме того, любой горожанин «серебряного» возраста может создать в центрах московского долголетия собственный клуб по интересам.

Москва-2030 — город нашего будущего

Экологичность в Москве становится модным трендом. Сортировка мусора, выбор техники с высоким классом энергетической эффективности, предпочтение общественного транспорта личному — всё это уже вполне обычная практика для многих горожан. В заботу об экологии вовлечено не только взрослое население, но и молодёжь.

К 2030 году в столице планируют повысить качество воздуха, увеличить вторичный оборот отходов, заменить все автомобили каршеринга электрическим транспортом и продолжить модернизацию производств и коммунальной инфраструктуры. Кроме того, усовершенствовать заботу о здоровье жителей. Например, продолжить комплексную модернизацию московских поликлиник. Сегодня в городе обновили уже более 200 зданий медицинских учреждений, а в ближайшие два года к ним добавится ещё почти 140.

Авторы Валерия Мишина