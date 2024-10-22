Мухи в супе, гусеницы в роллах. Что творится в ресторанах сети «Тануки»

— Рис в роллах слипшийся и похрустывающий на зубах, в суши на креветке плесень была или что-то такое зелёное и мохнатое, так и не поняли, выкинули. А заказ на 8 тыс. рублей был, — пишет клиент ресторана из подмосковных Люберец на одном из сайтов-отзовиков. — Буду отправлять жалобу в Роспотребнадзор на «мохнатые» зелёные креветки.

За что ругают «Тануки»

Судя по отзывам в Интернете, качество обслуживания в ресторанах сети «Тануки», которые в своё время покорили сердца и желудки россиян идеальным вкусом блюд и уютными интерьерами, в последнее время заметно упало.

— Открыли первый лоток с блюдом «Гриль-сет». Смутил внешний вид. Такое впечатление, что собрали остатки на кухне и сложили, — буквально на днях оставил отзыв Игорь из Москвы. — Да и вес явно не соответствовал заявленным 840 граммам. Взвесили. Вес лотка с мясом (включая тару) — 358 грамм, вес лотка с картофелем — 164 грамма. Итого общий вес блюда (вместе с тарой) — 524 грамма.

— На половине супа «Тануки ям» замечаем сваренного гостя. Муху! — кипит от негодования ещё один клиент. — Сказать, что обед был испорчен, — это ничего не сказать. Ты заказываешь еды на 7к, чтобы тебя просто воротило. Служба поддержки предложила возврат блюда и бонусы на счёт. Камон, это не задержка заказа. Это муха сваренная. А так как это один чан, возможно, кому-то ещё достался такой подарок. С «Тануки» мы, видимо, прощаемся навсегда!

Муха в супе, похоже, обычное для ресторана дело. Фото © otzovik.com

Впечатлившись подобными отзывами, команда «SHOT Проверки» заказала несколько блюд из ресторана и прямиком отправила их на проверку в лабораторию. А в это же время агенты проекта устроились на работу на кухне одного из заведений сети в Москве.

Как работает кухня «Тануки»

От увиденного агента «SHOT Проверки» взяла оторопь: грязь, мусор, немытые ножи, которыми сотрудники ресторана разделывают самую разную пищу, и работники, которых прячут при виде проверки.

О готовящихся обходах в ресторане, как оказалось, каким-то образом узнают заранее. И до визита успевают навести порядок на кухне.

— Врач этот (проверяющий от санэпидемстанции. — Прим. Life.ru) прошёлся, что-то там поверхностно осмотрел. Сказал, что и где надо убрать, и как бы он прекрасно видел, что там ребята руками работают, и что там где-то грязь, и что грязная посуда валяется в раковинах. Но всем плевать абсолютно, — делится впечатлениями сотрудник под прикрытием.

После того как проверка покидает ресторан, всё, похоже, возвращается на круги своя. Судя по кадрам, снятым агентом проекта, на кухне суета, ругань из-за того, что кто-то из сотрудников не успел приготовить рис. Из-за этого может страдать качество блюд.

Во время перекура один из работников показывает агенту «SHOT Проверки» «червяка», которого якобы нашли посетители в одном из блюд.

— Это не червяк, это огромная, сука, гигантская гусеница — меня, короче, позвали в зал, я как это увидела и так начала орать, я испугалась! Позвали администратора туда — у них счёт был на три тысячи, и им просто сказали с нашей стороны «просим прощения», — звучит реплика из видео.

Апофеозом происходящего стал порез пальца агентом. Нож, которым он был сделан, отправился к другому сотруднику, который стал им разделывать рыбу, даже не потрудившись смыть с него кровь.

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Что нашли в блюдах от «Тануки»

В результатах исследования отправленных «SHOT Проверкой» в лабораторию роллов «Филадельфия» и поке с лососем оказалась кишечная палочка. Подобный результат доцента кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елену Мясникову не удивил.

— Если достаточно известная сеть решила таким образом привлечь посетителя, то её нужно немедленно проверить и закрыть. Не просто приостановить деятельность на 90 дней, а именно закрыть, — говорит эксперт. — Судя по тому, что я увидела на кадрах видео, персонал этого ресторана не имеет никакого образования в этом бизнесе, хотя бы даже начального. Это просто с улицы взятые люди.

Как устроена сеть «Тануки»

Понять, как и из кого устроена империя «Тануки» в России, не так и легко. Получается, сеть работает под разными юрлицами, де-юре слабо связанными между собой. Здесь нет ярко выраженной головной компании, управляющей своими филиалами в регионах страны. Каждое юрлицо формально самостоятельно. На всех них приходится около 70 ресторанов в России и ещё как минимум один — в США.

Формально каждое юрлицо является самостоятельным. На их родство указывает лишь общий для каждого из них соучредитель — Андрей Исаев — и общее использование товарного знака «Тануки». Фото © spark-interfax.ru

В ЕГРЮЛ есть 30 зарегистрированных фирм с названием «Тануки». Из них 18 уже не действуют, а из оставшихся 12 лишь о 6 можно с уверенностью сказать, что они являются одной сетью, поскольку имеют общих соучредителей и официально используют один и тот же товарный знак. Их совокупная выручка за прошлый год составила более миллиарда рублей.

По адресам их регистрации можно понять, что сейчас в России сеть представлена в Москве и Московской области, а также в Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге и, возможно, в Донецке.

У «Тануки-Донецк», работающей на рынке с 2015 года, учредители почему-то не указываются, однако генеральным директором фирмы является 40-летняя Екатерина Крихта. До того как занять этот пост, её полная тёзка возглавляла «Тануки – Нижний Новгород». Доход фирмы из ДНР тоже не раскрывается.

С 2018 года товарный знак «Тануки» зарегистрирован в США. Фото © opencorporates.com

Интересно, что права на товарный знак «Тануки» выведены из российской юрисдикции и принадлежат кипрской компании «Вервуд трейдинг лимитед» из Лимассола. В 2018 году киприоты зарегистрировали его в Ведомстве США по патентам и товарным знакам.

Кому принадлежит «Тануки»

Основатель сети — уехавший из России бизнесмен Александр Орлов. В последние годы он занят строительством своей бизнес-империи в Азии. Её центром, по словам ресторатора, является Дубай, но также известно, что он постоянно присутствует и в республиках Средней Азии, например Казахстане, где недавно открыл несколько ресторанов.

Год назад в России его объявляли в розыск по ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба в составе организованной группы). Чтобы избежать уголовного преследования, он возместил ущерб своим партнёрам — компании «Промтехноком» — в размере 20 млн рублей.

Александр Орлов. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов