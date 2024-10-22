В бархатный сезон россияне стали чаще выезжать за границу Наиболее популярными странами для посещения у российских туристов стали Турция, Абхазия и Казахстан. Здесь отдохнуло 59% от всех выезжающих за рубеж. 22 октября, 12:53 Осенью россияне чаще ездили в Турцию, Абхазию и Казахстан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

По сравнению с показателями 2023 года вполовину выросла популярность азиатских стран. Билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Таковы результаты совместного исследования «МегаФона» и сервиса покупки авиа- и железнодорожных билетов «Купи билет».

За первую половину осени туристический поток вырос на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным направлением бархатного сезона остаётся Турция. Её посещаемость россиянами увеличилась на 15%, а средняя цена билета выросла на 14%. На турецких курортах отдыхал каждый третий российский турист.

Вторую строчку по посещаемости занимает Абхазия, а третью — Казахстан. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Беларусь (популярность этого направления выросла на 19%) и Грузия (17%).

Самый большой прирост турпотока (48%) демонстрируют страны Азии. Доля азиатских стран среди путешествий россиян составила 14% от общего числа. Чаще всего посещали Китай, Таиланд и Японию. А наибольший рост продемонстрировали Вьетнам (135%), Гонконг (96%) и Япония (95%).

Интересно, что цены на авиабилеты на данные направления в целом сохранились на прежнем уровне либо упали на 3–40% в зависимости от страны. Исключение — Таиланд, куда билеты подорожали на 17% по сравнению с сентябрём-октябрём прошлого года.

Число поездок россиян на Африканский континент выросло на 16%. Как и год назад, самыми популярными странами здесь стали Египет, Тунис и Марокко.

В страны Ближнего и Среднего Востока российские туристы стали летать на 13% больше. Лидером в этом направлении остаётся Турция, второе и третье место по популярности занимают Объединённые Арабские Эмираты (19%) и Иран (-4%). При этом наибольший рост продемонстрировала Саудовская Аравия (42%).

Небольшой прирост популярности у российских туристов показала Европа. Общий поток вырос на 13%. Чаще всего россияне посещали Германию, Италию и Румынию. А интенсивнее всего турпоток рос в Северную Македонию (48%), Румынию (42%) и Венгрию (41%).

Южная Америка не продемонстрировала существенного роста в целом, однако по посещаемости в лидерах Аргентина, Бразилия и Венесуэла. Северная Америка, наоборот, показала спад интереса: сюда летали на 24% меньше, чем годом ранее. Отрицательная динамика не коснулась Соединённых Штатов Америки, здесь прирост составил 14%, а билеты подорожали на 15%. Второе и третье по популярности место после США занимают Куба (это связано с наличием прямых перелётов из России) и Мексика.

Замечен и небольшой рост поездок на курорты Австралии и Океании. В среднем этот показатель увеличился на 17%, а чаще всего россияне посещали Австралию, Танзанию и Новую Зеландию.

Авторы Валерия Мишина