Фонд «Защитники Отечества» открыл в Госдуме выставку «Отец Героя»
Фонд «Защитники Отечества» торжественно открыл на площадке Госдумы РФ выставку «Отец Героя», посвящённую родителям ветеранов, ставшим образцом доблести и чести для многих поколений. В церемонии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, спикер ГД Вячеслав Володин, главы парламентских фракций и комитетов, а также близкие защитников.
«Семья, честность, любовь, товарищество, преданность стране – это основополагающие ценности, которые дают нам силы. Современные защитники возрождают в России традиции памяти героизма. Нам нужно, чтобы она жила вечно. Мы будем чтить их, как чтим наших дедов и прадедов. В фонде «Защитники Отечества» с особым вниманием относятся к семьям ветеранов и погибших героев. Рядом с ними всегда находятся социальные координаторы и психологи, готовые оказать помощь и поддержку в любой ситуации. Многие из близких ветеранов работают в филиалах – около 600 человек помогают героям по всей стране. Пример героев вдохновляет всех нас», – отметила Цивилева.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в свою очередь призвал сделать всё, чтобы память о подвигах погибших участников СВО жила.
«Они пожертвовали собой ради нашей страны, и мы обязаны сделать всё, чтобы память о них жила, и мы были достойны их памяти», – сказал он.
В экспозицию вошли 38 фотографий отцов, чьи сыновья героически сражались на СВО. Работы сделали в филиалах фонда в рамках проекта «Наша Семья – Наша Победа!». Близкие защитников считают, что выставка — это ещё один шаг к увековечению подвига их детей.
«Я безгранично горжусь Виктором. Мой сын совершил героический поступок, спас товарищей. Он стал примером не только для них, но и для меня, и для всех нас. На нашей малой родине его имя навсегда останется в памяти как символ смелости и самоотверженности. Я хочу выразить благодарность фонду «Защитники Отечества» и другим организаторам выставки «Отец Героя» за то, что вы рассказываете истории наших сыновей. Очень важно, чтобы их подвиги не забывались», – заявил Андрей Вторушин из Бурятии.
Выставка будет показана в регионах России и дополнена фотографиями и историями героев нашей страны.
Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жильё под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 1 миллиона 640 тысяч запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 миллиона 490 тысяч уже решено.