Фонд «Защитники Отечества» открыл в Госдуме выставку «Отец Героя»

Фонд «Защитники Отечества» торжественно открыл на площадке Госдумы РФ выставку «Отец Героя», посвящённую родителям ветеранов, ставшим образцом доблести и чести для многих поколений. В церемонии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, спикер ГД Вячеслав Володин, главы парламентских фракций и комитетов, а также близкие защитников.

«Семья, честность, любовь, товарищество, преданность стране – это основополагающие ценности, которые дают нам силы. Современные защитники возрождают в России традиции памяти героизма. Нам нужно, чтобы она жила вечно. Мы будем чтить их, как чтим наших дедов и прадедов. В фонде «Защитники Отечества» с особым вниманием относятся к семьям ветеранов и погибших героев. Рядом с ними всегда находятся социальные координаторы и психологи, готовые оказать помощь и поддержку в любой ситуации. Многие из близких ветеранов работают в филиалах – около 600 человек помогают героям по всей стране. Пример героев вдохновляет всех нас», – отметила Цивилева.

В Госдуме открылась выставка «Отец Героя». Фото © Telegram/Защитники Отечества

В Госдуме открылась выставка «Отец Героя». Фото © Telegram/Защитники Отечества

В Госдуме открылась выставка «Отец Героя». Фото © Telegram/Защитники Отечества

В Госдуме открылась выставка «Отец Героя». Фото © Telegram/Защитники Отечества

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в свою очередь призвал сделать всё, чтобы память о подвигах погибших участников СВО жила.

«Они пожертвовали собой ради нашей страны, и мы обязаны сделать всё, чтобы память о них жила, и мы были достойны их памяти», – сказал он.

В Госдуме открылась выставка «Отец Героя». Фото © Telegram/Защитники Отечества

В Госдуме открылась выставка «Отец Героя». Фото © Telegram/Защитники Отечества

В экспозицию вошли 38 фотографий отцов, чьи сыновья героически сражались на СВО. Работы сделали в филиалах фонда в рамках проекта «Наша Семья – Наша Победа!». Близкие защитников считают, что выставка — это ещё один шаг к увековечению подвига их детей.

«Я безгранично горжусь Виктором. Мой сын совершил героический поступок, спас товарищей. Он стал примером не только для них, но и для меня, и для всех нас. На нашей малой родине его имя навсегда останется в памяти как символ смелости и самоотверженности. Я хочу выразить благодарность фонду «Защитники Отечества» и другим организаторам выставки «Отец Героя» за то, что вы рассказываете истории наших сыновей. Очень важно, чтобы их подвиги не забывались», – заявил Андрей Вторушин из Бурятии.

В Госдуме открылась выставка «Отец Героя». Фото © Telegram/Защитники Отечества

Выставка будет показана в регионах России и дополнена фотографиями и историями героев нашей страны.