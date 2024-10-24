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24 октября, 00:11

В Ставрополье пообещали решить судьбу «помятого» памятника Сталину у туалета

Бюст Иосифу Сталину в Ставрополье. Обложка © aif.ru

Бюст Иосифу Сталину в Ставрополье. Обложка © aif.ru

В Ставрополье дали комментарии по поводу памятника с «помятым вождём», который семь лет назад установили у общественного туалета в станице Галюгаевской. Глава Курского муниципального округа Павел Бабичев в своём телеграм-канале высказался о грядущей судьбе монумент.

Бабичев уточнил, что памятник располагается на частной территории. Сотрудники по собственной инициативе занимались реставрацией бюста все эти годы — красили и приводили в порядок. А на балансе муниципалитета монумент никогда не состоял, пояснил он.

«Специалисты администрации Курского муниципального округа встретятся с собственником и обсудят дальнейшую судьбу арт-объекта», — заявил чиновник.

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Напомним, в Сети распространилось фотография памятника «вождя с помятым лицом», установленного рядом с общественным туалетом. Данный монумент стоит в ставропольской станице Галюгаевской уже семь лет и регулярно реставрируется. Пользователи требуют убрать «арт-объект», который, по их мнению, является глумлением над памятью Иосифа Виссарионовича Сталина.

Мария Любицкая
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