В России создан центр по сопровождению проектов в зоне вечной мерзлоты Центр обустройства и эксплуатации месторождений в криолитозоне открылся в Тюмени. Он займётся развитием новых технологий и подходов для инфраструктурных проектов на Крайнем Севере, а также изучением и сохранением вечной мерзлоты. 24 октября, 07:46 Специалисты организуют научно-исследовательские работы в зоне вечной мерзлоты. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Проект нацелен на создание решений, которые могут быть полезны как для нефтегазовой сферы, так и для экономики всех северных регионов России.

Четверть поверхности Земли и свыше 65% площади России — от Кольского полуострова до Дальнего Востока — покрыто многолетне-мёрзлыми грунтами. Это толщи, которые сформировались во времена последнего ледникового периода, завершившегося примерно 11 тысяч лет назад.

Одно из основных условий для обеспечения устойчивости грунтов, надёжности и долговечности стоящих на них сооружений — сохранение неизменной температуры пород. В сложных климатических условиях применяются системы термостабилизации, теплозащитные конструкции для скважин и другие решения.

Новый центр «Газпром нефти» систематизирует лучшие практики и технологии по изучению и сохранению криолитозоны, проектированию, строительству и эксплуатации инженерных сооружений в северных регионах.

Он будет отвечать за сопровождение деятельности всех дочерних предприятий нефтяной компании на Крайнем Севере. Специалисты будут организовывать научно-исследовательские работы и комплексную оценку проектов в зоне вечной мерзлоты. Команда экспертов и учёных, в том числе геологи, геокриологи, инженеры-проектировщики и методологи, будет курировать испытания новых технологий, строительных конструкций и теплоизоляционных материалов, систем инженерной защиты и датчиков контроля северных грунтов.

Авторы Валерия Мишина