Лукашенко сделал прогноз насчёт окончания СВО
Лукашенко: Спецоперация не закончится в 2024 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что боевые действия на Украине не закончатся в этом году. Он добавил, что заявления Владимира Зеленского очень смешны и посоветовал ему побольше общаться с военными. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Послушай, вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он [Зеленский] вылазит оттуда и чего-то ляпает. Он пусть соберёт своих ближайших хотя бы людей, которые делают пока какую-то погоду в Украине, и с ними посоветуется. С военными посоветуется, со своими сторонниками. И они ему скажут, что можно говорить, а что нельзя», — заявил Лукашенко во время интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой.
Окончание конфликта на Украине в этом году является лишь мечтами Зеленского, подытожил Лукашенко. Он также отметил, что вторжение на территорию Курской области — это серьёзная ошибка Киева.
Ранее президент Белоруссии заявил, что Россия начнёт применять своё «самое страшное оружие» только при вводе войском НАТО на Украину. Он также подчеркнул, что российской стороне необходимы гарантии, что Запад не станет ввозить на Украину боеприпасы и перевооружать ВСУ в случае перемирия.
Life.ru