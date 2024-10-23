Лукашенко сделал прогноз насчёт окончания СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что боевые действия на Украине не закончатся в этом году. Он добавил, что заявления Владимира Зеленского очень смешны и посоветовал ему побольше общаться с военными. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Послушай, вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он [Зеленский] вылазит оттуда и чего-то ляпает. Он пусть соберёт своих ближайших хотя бы людей, которые делают пока какую-то погоду в Украине, и с ними посоветуется. С военными посоветуется, со своими сторонниками. И они ему скажут, что можно говорить, а что нельзя», — заявил Лукашенко во время интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой.

Окончание конфликта на Украине в этом году является лишь мечтами Зеленского, подытожил Лукашенко. Он также отметил, что вторжение на территорию Курской области — это серьёзная ошибка Киева.