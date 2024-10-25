День маркетолога, Международный день художника, День Ондроника: Праздники и приметы 25 октября Государственных праздников 25 октября в России нет. Отмечаем несколько профессиональных российских и международных дат, гадаем по звёздам в День Ондроника. 24 октября, 21:02 Какие праздники сегодня, 25 октября. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Freepik / user18526052, © Freepik

День работника кабельной промышленности

Дата в 2024 году: 25 октября, пятница.

25 октября, пятница. Профессиональный праздник.

Дата профессионального дня сотрудников кабельной промышленности приурочена к историческому событию, состоявшемуся 25 октября 1879 года. Тогда немецкий инженер Карл фон Сименс получил свидетельство на проведение работ по производству изолированной проволоки и телеграфных кабелей. Выпускать продукцию должны были на заводе, построенном немецкой электрической компанией Siemens & Halske в Санкт-Петербурге. Этот день считается датой образования в России кабельной промышленности.

Сегодня мы привыкли пользоваться разнообразной техникой, электричеством, интернетом. И даже не задумываемся, что всё это работает благодаря разнообразным кабелям, которые опутали весь мир. Их применяют для передачи электроэнергии и сигналов на расстоянии. Без кабелей были бы невозможны ЛЭП, электроснабжение предприятий, магистральная и телефонная связь, не ходил бы транспорт, не работали бы телевидение и радио и многое другое. Людям, которые производят столь необходимые проводники, посвящён этот профессиональный российский праздник.

День таможенника Российской Федерации

25 октября в России отмечают праздник День таможенника. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Дата в 2024 году: 25 октября, пятница.

25 октября, пятница. Профессиональный праздник.

Учреждён: Указом президента РФ № 811 от 04.08.1995.

Указом президента РФ № 811 от 04.08.1995. Значение: появление единого таможенного устава 25.10.1653.

История российской таможни берёт своё начало ещё в IX веке, о чём свидетельствуют первые упоминания в летописях, описывающих международные отношения Киевской Руси. В это время упоминается мыт — прототип современной таможенной пошлины. Однако как полноценная государственная структура таможня сформировалась значительно позже, в XVII веке. 25 октября 1653 года царь Алексей Михайлович издал указ «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием, по скольку взято и с каких товаров». Именно к этой дате приурочен День таможенника Российской Федерации.

В наши дни российская таможенная служба — одна из крупнейших в мире. В её составе трудятся около 70 тысяч человек. Российская таможня включает в себя восемь региональных и четыре специализированных управления. В её структуре также действует Российская таможенная академия, признанная Всемирной таможенной организацией одним из её региональных учебных центров. ФТС России имеет своих представителей в более чем 20 странах ближнего и дальнего зарубежья. День таможенника РФ в 2024 году празднуется на официальном уровне 30-й раз.

День маркетолога

Неформально праздник День маркетолога 25 октября отмечается не только в России, но и в Белоруссии и ряде других стран СНГ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Дата в 2024 году: 25 октября, пятница.

25 октября, пятница. Международный профессиональный праздник.

Другие названия: День маркетинга.

День маркетинга. Значение: приурочен к созданию Управления по маркетингу и рекламе в Министерстве внешней торговли СССР 25.10.1975.

День маркетолога пока не прошёл официальную процедуру государственного учреждения, однако на неформальном уровне он отмечается в России, Белоруссии и ряде других стран СНГ.

Маркетинг (от англ. marketing — «рыночная деятельность») — это организационная деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли. Маркетологи — специалисты по управлению продажами, которые создают стратегию продвижения продуктов и услуг, чтобы увеличить продажи и общий доход компании. От их профессионализма во многом зависит успех бизнеса.

Международный день художника

25 октября во всём мире отмечают Международный день художника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Дата в 2024 году: 25 октября, пятница.

25 октября, пятница. Международный профессиональный праздник.

Значение: приурочен ко дню рождения Пабло Пикассо.

25 октября во всём мире отмечают Международный день художника. Праздник был учреждён в 1996 году международным арт-фондом в честь 115-летия со дня рождения великого испанского художника Пабло Пикассо. Кстати, немногие знают полное имя знаменитого автора «Герники» и других шедевров. Полное имя, которое будущий художник получил при крещении, — Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано (Криспиниано) де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис-и-Пикассо.

Российским художникам повезло вдвойне: они отмечают свой профессиональный праздник дважды в году. 25 октября празднуют Международный день художника вместе со своими зарубежными коллегами, а 8 декабря — День художника в России.

День Ондроника

В День Ондроника, 25 октября, христиане чтут память трёх святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника. Фото © azbyka.ru

Дата в 2024 году: 25 октября, пятница.

25 октября, пятница. Другие названия: Андрон-звездочёт, Андрон, Ондроник, Пров, Тарах.

Андрон-звездочёт, Андрон, Ондроник, Пров, Тарах. Церковное название: мучеников Прова, Тараха и Андроника.

мучеников Прова, Тараха и Андроника. Значение: почтение памяти трёх святых мучеников.

25 октября 2024 года (12 октября по старому стилю) отмечается народно-христианский праздник в честь памяти трёх святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника.

В 304 году Андроник, Пров и Тарах были схвачены в Помпейополе и приведены в Тарс на суд к проконсулу Максиму. Отказавшись отречься от веры и принести жертву языческим идолам, они заявили, что их имена — христиане и это дороже им, чем родные имена.

Максим приказал подвергнуть их пыткам, но, не добившись результата, велел бросить мучеников на съедение диким зверям. Когда животные не тронули их, проконсул приказал заколоть мужчин и разрубить их на части. После казни тела святых смешали с телами нечестивых и поставили 10 воинов охранять останки.

Однако христиане, желая забрать тела, взмолились Богу о помощи. Внезапно на землю обрушился грохот и землетрясение, воины разбежались, а над останками святых загорелось три свечи. Мощи мучеников единоверцы забрали и похоронили в пещере.

У русского народа праздник носил название День Ондроника. Ондрон — это жердь, шест, совок или черпак. В старину говорили: «В день Ондрона можно шестом до звезды достать и совком звёздной россыпи почерпнуть». В этот день крестьяне гадали по звёздам, какими будут погода и урожай. Не случайно праздник ещё называли Андрон-звездочёт.

По традиции в этот день было запрещено ссориться, стирать, красить, выбивать матрасы и перины, пинать домашних животных, приобретать в церквях свечи для дома, громко смеяться, гадать на картах. А вот к звёздам, наоборот, пристально присматривались. Считалось, что они оказывают большое влияние на судьбы людей.

Приметы на 25 октября

25 октября приметы предсказывают погоду и будущий урожай. Фото © Freepik

На небе высыпало множество ярких звёзд — жди мороза, а если звёзды тусклые — затяжных дождей и оттепели.

Звёзды сильно мерцают — к снегу.

Если на ясном небе светит много звёзд, то ждите хорошего урожая гороха.

Если ветер дует слабо в одном направлении — долго будет стоять пасмурная погода.

Если видишь звездопад, то скоро задует ветер.

25 октября именины отмечают:

мужчины: Александр, Андроник, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Феодосий, Федот.

Авторы Андрей Соколов