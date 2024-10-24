Глава киевского режима Владимир Зеленский ни разу не отдал приказ об отступлении для Вооружённых сил Украины (ВСУ) на протяжении всей специальной военной операции. Об этом сообщает Al Mayadeen.

По информации издания, украинские солдаты не получали приказов о отступлении, даже в самых критических ситуациях, таких как окружение или удержание «руин».

Ситуация в Угледаре стала одним из примеров хаотичного и дорогостоящего отступления украинских войск, которое произошло из-за отказа Киева отдать соответствующий приказ, несмотря на окружение города российскими войсками. Автор статьи добавляет, что это далеко не единственный случай.

По его мнению, «для Зеленского какие-то здания и даже руины важнее людей». Потеря даже одного квадратного километра разрушенной территории может негативно восприниматься западными спонсорами, в то время как информация о людских потерях остаётся засекреченной и скрытой от украинского народа и мирового сообщества.