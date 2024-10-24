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23 октября, 22:27

Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) на территории города. По его словам, все службы приведены в состояние полной боевой готовности.

«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал он в телеграм-канале.

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Ранее четыре безэкипажных украинских катера были уничтожены экипажами Морской авиации Черноморского флота. Вражеские объекты поразили ночью, 23 октября, в акватории Чёрного моря.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Оксана Попова
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