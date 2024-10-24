Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) на территории города. По его словам, все службы приведены в состояние полной боевой готовности.

«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал он в телеграм-канале.