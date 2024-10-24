Спорт, образование и общение: Москвичам старшего поколения раскрыли секрет счастливого долголетия

Жизнь в «серебряном» возрасте может быть увлекательной и насыщенной, и это доказывают современные москвичи старшего поколения. Они занимаются спортом, танцами, пением, посещают театры и музеи, становятся волонтёрами, создают клубы по интересам и учатся чему-то новому. Поддерживать активный образ жизни горожанам помогают врачи-гериатры и проект «Московское долголетие». К ним могут присоединиться все желающие в возрасте от 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин.

Москва занимает одно из первых мест в России по продолжительности жизни населения и стремится к дальнейшему улучшению этих показателей. В системе здравоохранения столицы работают специалисты по гериатрии — врачи, специализирующиеся на профилактике и лечении возрастных заболеваний. Они проводят обследования, изучают образ жизни пациентов и на основе полученных данных разрабатывают индивидуальные рекомендации, направленные на поддержание здоровья, хорошего самочувствия и активности мозга. По словам врача-гериатра геронтологического центра «Восточный» Константина Хромова, главная задача медиков этой специальности — продлить жизнь пациентов и повысить её качество.

«После 60 лет особенно важно уделять внимание полезным привычкам, медицинским обследованиям, физической активности, настроению и правильному питанию. То, что организм прощает в 30 лет, может стать причиной постоянного недомогания в 70», — объясняет доктор.

Особенно важно для людей старшего поколения — не пропускать диспансеризацию, ведь на ранних стадиях любое заболевание лечить проще.

Чтобы сохранить здоровье и улучшить самочувствие, людям пожилого возраста рекомендуется придерживаться принципов правильного питания и регулярно заниматься физической активностью. Для сохранения ясности ума гериатры советуют интеллектуальные занятия, такие как решение кроссвордов, головоломок, чтение книг и настольные игры. Кроме того, гериатры могут дать полезные советы по организации быта. Например, установить поручень в ванной, приобрести веник с длинной ручкой, чтобы избежать перенапряжения спины во время уборки, разместить посуду на удобных полках или убрать ковры с высоким ворсом.

Полезные привычки формируются с детства, поэтому большинство москвичей к 60-летию находятся в хорошей форме и имеют правильные установки. Тем, кто уделяет здоровью меньше внимания, гериатры помогают начать с малого: делать зарядку в кровати, гулять с трекинговыми палками, посещать бассейн и больше общаться с близкими и друзьями. Социализация помогает пожилому человеку чувствовать себя частью общества и избегать депрессии. Можно найти хобби по интересам и делиться им с семьёй или единомышленниками.

Выбрать хобби или образовательную программу по душе можно в одном из 134 центров «Московского долголетия». Так, например, для поддержания физической формы людям старшего поколения доступны гимнастика, северная (скандинавская) ходьба, теннис, футбол, пинг-понг, танцы и множество других активностей.

«Йога полезна практически всем, у неё нет противопоказаний. Мы договорились, что каждый знает свои ограничения и запреты и следит за тем, чтобы при выполнении упражнения не ощущался дискомфорт. Интересно, что в первое время группу было сложно организовать даже для того, чтобы расстелить коврики. Но, как только сформировался костяк, у всех появился интерес, и я вижу, как они начинают меняться: выпрямляется осанка, загорается взгляд, исчезает привычка сутулиться», — вспоминает тренер Сергей Корнеев, который проводит занятия йогой в Северном округе.

Тренер работает с группами до 20 человек, что позволяет ему уделить внимание каждому участнику. Специалист демонстрирует, как правильно выполнять упражнения, или помогает выбрать наиболее подходящий и безопасный вариант асаны. Занятие начинается с приветствия и разминки, которая включает в себя упражнения на растяжку мышц и дыхательную гимнастику. Затем участники выполняют базовую стойку на коленях, после чего переходят к асанам. В начале и в конце занятия участники могут пообщаться и поделиться новостями. По словам Корнеева, главное условие долголетия — движение. Многие участники занятий хорошо подготовлены физически: могут сесть на шпагат, постоять на руках. Если у кого-то не получается асана, другие всегда помогают, отмечает тренер.

Чтобы сохранить ясность ума и замедлить старение, нужно поддерживать уровень интеллекта и когнитивных способностей. Для этого важно общаться и постоянно узнавать что-то новое. Москвичам старшего поколения доступны различные занятия по интересам — от курсов китайского языка до обучения мультипликации. Также они могут освоить новую профессию в «Серебряном университете», где представлено 14 направлений обучения. Большой популярностью пользуются занятия на историческом факультете Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова.

«После выхода на пенсию многие хотят вести активную социальную жизнь. Наши слушатели «серебряного» возраста — люди образованные, но не профессиональные историки, поэтому мы выбираем для обсуждения актуальные вопросы и приглашаем экспертов, которые умеют беседовать с широкой аудиторией. Они рассказывают о событиях далёкого и недавнего прошлого, создают возможности для дискуссий», — объясняет Ольга Агансон, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории, начальник отдела дополнительного образования исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

По её словам, интересы слушателей лекций весьма обширные: от Древнего Египта и Римской империи до XX века и внешнеполитических интересов России. Для жителей столицы «серебряного» возраста уже состоялось несколько образовательных циклов, среди которых «Формула власти: опыт тысячелетий», «История XX века: люди и события», «Лидеры XX века», «История без срока давности» и другие. Занятия проводятся еженедельно и длятся примерно два часа. По завершении каждой встречи лектор выделяет время для общения со слушателями и отвечает на их вопросы.

Лекции проводятся в большой аудитории, куда участники проекта приходят заранее, чтобы пообщаться, обсудить темы за чашкой чая в студенческой столовой. Таким образом расширяется круг общения и формируются группы по интересам. Организаторы также выпускают цветные брошюры с датами занятий и картинками, напоминающие театральные программки, чтобы слушатели знали, когда и какая лекция.

Недавно было проведено исследование, в результате которого было установлено, что занятия, организованные в рамках проекта, не только помогают сохранить когнитивные функции, но и оказывают благотворное влияние на общее состояние ментального здоровья. В ходе исследования учёные провели опрос среди 800 представителей старшего поколения. Результаты показали, что участники программы «Московское долголетие» отличаются более высоким уровнем психологического благополучия, чем те, кто не участвует в проекте. Большинство из них оценивают свою жизнь как хорошую или очень хорошую. Кроме того, участники программы ощущают себя активными членами общества и легче находят общий язык с детьми и внуками.