Массовые тренировки и мастер-классы звёзд: Названы самые яркие спортивные события лета в Москве

Прошедшим летом Москва стала одним из самых спортивных городов России. В столице провели около 15 тысяч спортивных мероприятий, участие в которых приняли более двух миллионов горожан и туристов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Тренировки во дворах, парках и на стадионах, профессиональные и любительские соревнования по самым разным видам спорта, мастер-классы звёзд мирового уровня — всё это стало неотъемлемой частью столицы и вошло в большой проект «Лето в Москве», — отметил градоначальник.

1 июня на территории «Лужников» прошёл Фестиваль школьного спорта, в рамках которого состоялись финалы школьных спортивных лиг по футболу и тэг-регби, а также Кубка московского спорта «Кожаный мяч» и Московской школьной киберспортивной лиги по Dota 2. Кроме того, прошли соревнования по баскетболу, шахматам, шашкам, волейболу и фитнес-аэробике, были организованы мастер-классы, экстремальное шоу ВМХ, лекции о здоровом образе жизни, танцы и концерты.

Каждый год в Москве проводится семейный фестиваль «Спортлэнд». В этом году его провели на стадионе «Искра», где было представлено более семидесяти видов спорта. Посетители фестиваля могли принять участие в спортивных и творческих играх и побывать на мастер-классах.

День московского спорта в «Лужниках» и Ночь московского спорта собрали вместе 357 тысяч участников. В ходе первого мероприятия было установлено три рекорда: два национальных и один мировой. Так, в самом массовом занятии по стретчингу приняли участие более 1800 человек, а в соревнованиях по настольному теннису на 130 столах играли 1500 горожан. Давид Шамей установил новый мировой рекорд по пауэрлифтингу, подняв гантель весом 151 килограмм.

Ночь московского спорта 31 августа объединила свыше 50 мероприятий на 12 площадках. В программе были показательные выступления фехтовальщиков и баскетболистов, мастер-классы по различным видам спорта, а также массовые турниры и тренировки. Кроме того, состоялся шахматный турнир с использованием искусственного интеллекта.

Семейный фестиваль «Московский день физкультурника» в «Лужниках» собрал почти 120 тысяч человек. Гости участвовали в квесте, крутили педали, танцевали зумбу и выполняли нормативы ГТО. Также можно было поболеть за участников соревнований по тяжёлой атлетике и спортивному ориентированию, посмотреть показательные выступления спортивных академий, которые демонстрировали свои навыки в различных дисциплинах — от ушу до фехтования.

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» прошёл традиционный парад-шествие, в котором приняли участие более 30 спортивных академий Москвы.

В ночь на 6 июля в городе состоялся ночной велофестиваль, собравший свыше 35 тысяч человек. Участники проехали по центральным улицам.

Проект «Мой спортивный район» проходил на 114 площадках столицы, объединив почти 70 тысяч москвичей. Для них провели свыше 7,5 тысячи тренировок по 13 видам спорта, включая занятия по бегу и ушу, которые впервые включили в программу в этом году. Осенний сезон проекта стартовал 1 октября. На 30 площадках проводятся занятия по фитнесу, а на шести — по бегу.

На Гребном канале прошло 27 мероприятий для увлекающихся академической греблей, греблей на байдарках и каноэ, триатлоном и водно-моторным спортом. Среди них 63-я Большая московская регата, Кубок доброй воли, чемпионат России по триатлону, фестиваль водных видов спорта «Открытая вода» и лига IRONSTAR.

Помимо того, летом в Москве состоялась серия турниров по уличному баскетболу три на три «Стритбаскет тур – Москва». Соревнования проходили на центральных площадках и в жилых районах, а участие в них приняли более 300 команд. Наблюдали за состязаниями 15 тысяч зрителей.

Летом в Москве состоялось более 10 забегов, велозаездов и триатлонов, включая полумарафон «Лужники», Ночной и Красочный забеги, «Зелёный марафон», велогонки «Пять колец Москвы», La Strada и Большой московский триатлон. Триатлон на дистанции 226 километров провели в столице в первый раз.