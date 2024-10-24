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24 октября, 07:06
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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Нижегородской области

Место ДТП с участием автобуса в Нижегородской области. Обложка © Telegram / Полиция Нижегородской области

Место ДТП с участием автобуса в Нижегородской области. Обложка © Telegram / Полиция Нижегородской области

В Кстовском округе Нижегородской области пассажирский автобус попал в ДТП. Предварительно, пострадали восемь человек, сообщает региональный Минздрав.

«Из них двое с лёгкими травмами получили медпомощь на месте и отказались от госпитализации, шесть человек эвакуируются в учреждения здравоохранения», — отмечается в сообщении ведомства.

По информации полицейских, водитель автобуса не выдержал нужную дистанцию и врезался в большегруз на восьмом километре автодороги Нижний Новгород — Кстово.

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Недавно в ДТП на автодороге «Тамбов – Воронеж» погибли три женщины. По сообщениям регионального МВД, на территории Мордовского округа произошло столкновение автомобиля «Рено» и КамАза с прицепом.

Николай Рюмин
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