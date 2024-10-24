Life.ru узнал, почему Лукашенко именно в России заявил об участии в выборах
Эйсмонт назвала совпадением слова Лукашенко в РФ об участии в выборах президента
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании баллотироваться на новый срок в 2025 году не следует понимать, как однозначно положительный ответ. Лидер даст однозначное решение только в случае поддержки сторонников. Об этом пресс-секретарь президента РБ Наталья Эйсмонт рассказала специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву.
Наталья Эйсмонт — о желании Лукашенко выдвигаться на новый президентский срок. Видео © Life.ru
«Президенту задали вопрос — он ответил. Причем ответ был не настолько однозначный. Он сказал: «Если сторонники скажут и ситуация в Беларуси так будет складываться, то [президент] будет выдвигать свою кандидатуру», — уточнила пресс-секретарь.
Отвечая на вопрос о том, почему заявление о возможном участии в президентских выборах было дано в России, а не в Белоруссии, пресс-секретарь заявила, что это всего лишь стечение обстоятельств.
«Пока мы направлялись в Казань, в Палате представителей было принято решение. Действительно, президент, как и вся белорусская делегация, узнали об этом по прилёте. Российские журналисты спросили — президент ответил», — добавила она, напомнив, что вопрос об однозначном участии всё ещё обсуждается.
Ранее Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС. В аэропорту лидера республики встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он угостил Лукашенко чак-чаком, а политик в шутку возмутился, что ему такое нельзя.
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