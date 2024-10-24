Путин начал пленарное заседание саммита в формате «БРИКС плюс»

В Казани стартовало пленарное заседание саммита в формате «БРИКС плюс». Открывая мероприятие, президент России Владимир Путин отметил, что формат хорошо зарекомендовал себя и позволяет вести прямой диалог между членами объединения и его партнёрами.

Владимир Путин на заседании саммита в формате «БРИКС плюс». Видео © Telegram / Кремль. Новости

«В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве», — сказал российский лидер.