Путин начал пленарное заседание саммита в формате «БРИКС плюс»
В Казани стартовало пленарное заседание саммита в формате «БРИКС плюс». Открывая мероприятие, президент России Владимир Путин отметил, что формат хорошо зарекомендовал себя и позволяет вести прямой диалог между членами объединения и его партнёрами.
Владимир Путин на заседании саммита в формате «БРИКС плюс». Видео © Telegram / Кремль. Новости
«В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве», — сказал российский лидер.
Президент отметил, что также на саммит пригласили глав государств, которые заинтересованы в более тесном партнёрстве или даже членстве в БРИКС — страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Life.ru