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24 октября, 08:20

Путин начал пленарное заседание саммита в формате «БРИКС плюс»

В Казани стартовало пленарное заседание саммита в формате «БРИКС плюс». Открывая мероприятие, президент России Владимир Путин отметил, что формат хорошо зарекомендовал себя и позволяет вести прямой диалог между членами объединения и его партнёрами.

Владимир Путин на заседании саммита в формате «БРИКС плюс». Видео © Telegram / Кремль. Новости

«В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что также на саммит пригласили глав государств, которые заинтересованы в более тесном партнёрстве или даже членстве в БРИКС — страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

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Life.ru

Матвей Константинов
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