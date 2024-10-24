Спорт стал естественной частью городского пространства столицы В Москве по сравнению с 2010 годом зафиксирован трёхкратный рост числа вовлечённых в активный образ жизни горожан. Способствует этому развитие необходимой инфраструктуры. 24 октября, 13:03 Активный образ жизни ведут шесть миллионов москвичей. Обложка © mos.ru

Москва — самый активный мегаполис, где физкультурой и спортом занимаются миллионы жителей. Об этом рассказал в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в 2010 году активный образ жизни вели немногим более двух миллионов москвичей, а сейчас — уже шесть миллионов человек, то есть каждый второй житель столицы.

Во дворах и на школьных стадионах горожане от мала до велика играют в футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис и другие спортивные игры. Воркаут-площадки облюбовали поклонники уличной гимнастики, а скейт-парки — любители экстремальных видов спорта. Вновь стало модным выезжать всей семьёй покататься на лыжах или коньках.

На крупных аренах, традиционно востребованных для тренировок профессиональных спортсменов, появляется больше места для массового спорта.

Это результат последовательного развития качественной, доступной и разнообразной спортивной инфраструктуры. Рост интереса миллионов людей к занятиям спортом — следствие создания необходимых условий, в чём столица добилась хороших результатов.

В городе появилось 10 тысяч плоскостных спортивных сооружений. Они позволяют каждому жителю Москвы заниматься физкультурой рядом с домом. В частности, это футбольные поля и тренажёрные городки, теннисные корты и открытые бассейны, беговые и велосипедные дорожки, лыжные трассы и ледовые катки.

В Москве построили более 200 крупных спортивных объектов, включая первоклассные сооружения, на месте пустырей и бывших промышленных зон.

Так, на месте бывшей свалки в Печатниках теперь располагается центр технических видов спорта «Москва». Здесь создано пять зон со специальными трассами для велосипедистов, мотогонщиков и поклонников картинга. Также есть площадка для дрифтеров.

В рамках комплексной реорганизации бывшей промзоны «ЗИЛ» построили Олимпийский центр синхронного плавания и спортивный комплекс «Акватория «ЗИЛ» с 50-метровым крытым бассейном и батутным залом. Имеется и открытый бассейн на пять дорожек с зоной мелкой воды для любительского плавания. Подводное освещение и система подогрева обходных дорожек позволяет посещать его круглый год в любое время суток.

Бывший аэродром на Ходынском поле, где стояла брошенная авиационная техника, превратился в парк. Помимо детских площадок, пруда и прогулочных зон, здесь обустроены спортивные площадки, теннисные корты и скейт-парк.

Вместе с тем в городе реконструированы десятки знаковых спортивных объектов. Символом масштабного обновления стал олимпийский комплекс «Лужники», который в начале 2000-х годов превратился в один из крупнейших городских рынков. В настоящее время территории вернули статус спортивного сердца Москвы. К чемпионату мира по футболу 2018 года выполнили реконструкцию стадиона, ставшего главной ареной турнира. Реконструировали и универсальный спортивный зал «Дружба», превратив его в современную площадку для проведения соревнований и культурно-развлекательных мероприятий, а также для тренировок по баскетболу, настольному теннису и волейболу.

Привели в порядок также сервисный центр уличных видов спорта, а на Лужнецкой набережной обустроили беговые и велосипедные дорожки, тренажёрные городки и спортивные площадки.

Вместе с реконструкцией и благоустройством появилось и много новых объектов. В частности, построили Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Международный центр самбо и Центр бокса, Дворец водных видов спорта, ледовый дворец «Кристалл», Дворец тенниса. Создали также канатную дорогу, связавшую крупнейший спортивный кластер столицы с Воробьёвыми горами.

Ещё одна возрождённая легенда — конноспортивный комплекс «Битца». После масштабной модернизации он вновь стал спортивным сооружением мирового уровня. Помимо занятий профессиональных спортсменов и любителей, здесь проходят соревнования и выставки по конному спорту. Кроме того, комплекс по-прежнему используется для проведения иппотерапии пациентов, страдающих детским церебральным параличом и другими заболеваниями, при которых показан контакт с лошадьми.

Среди других реконструированных спортивных объектов — стадионы «Москвич», «Авангард» и «Динамо».

Спортивная инфраструктура столицы насчитывает в общей сложности более 31,1 тысячи зон, включая свыше 9,4 тысячи спортивных залов, около 9,2 тысячи спортивных площадок и полей, более 5,6 тысячи тренажёрных городков и порядка 1,5 тысячи чаш бассейнов.

Также в Москве функционирует более 1,4 тысячи футбольных полей, манежей и площадок для игры в футбол, почти 1,4 тысячи легкоатлетических дорожек, манежей и секторов, около тысячи теннисных кортов, а также сотни лыжных трасс и склонов, беговые и велосипедные дорожки в парках, крытые всесезонные поля и катки, а ещё 915 других спортивных зон — авто-, вело- и скалодромов.

Авторы Валерия Мишина