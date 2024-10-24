Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Спорт стал естественной частью городского пространства столицы

В Москве по сравнению с 2010 годом зафиксирован трёхкратный рост числа вовлечённых в активный образ жизни горожан. Способствует этому развитие необходимой инфраструктуры.

24 октября, 13:03
Активный образ жизни ведут шесть миллионов москвичей. Обложка © mos.ru

Активный образ жизни ведут шесть миллионов москвичей. Обложка © mos.ru

Москва — самый активный мегаполис, где физкультурой и спортом занимаются миллионы жителей. Об этом рассказал в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в 2010 году активный образ жизни вели немногим более двух миллионов москвичей, а сейчас — уже шесть миллионов человек, то есть каждый второй житель столицы.

Во дворах и на школьных стадионах горожане от мала до велика играют в футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис и другие спортивные игры. Воркаут-площадки облюбовали поклонники уличной гимнастики, а скейт-парки — любители экстремальных видов спорта. Вновь стало модным выезжать всей семьёй покататься на лыжах или коньках.

Обложка © mos.ru

Обложка © mos.ru

На крупных аренах, традиционно востребованных для тренировок профессиональных спортсменов, появляется больше места для массового спорта.

Это результат последовательного развития качественной, доступной и разнообразной спортивной инфраструктуры. Рост интереса миллионов людей к занятиям спортом — следствие создания необходимых условий, в чём столица добилась хороших результатов.

В городе появилось 10 тысяч плоскостных спортивных сооружений. Они позволяют каждому жителю Москвы заниматься физкультурой рядом с домом. В частности, это футбольные поля и тренажёрные городки, теннисные корты и открытые бассейны, беговые и велосипедные дорожки, лыжные трассы и ледовые катки.

В Москве построили более 200 крупных спортивных объектов, включая первоклассные сооружения, на месте пустырей и бывших промышленных зон.

Обложка © mos.ru

Обложка © mos.ru

Так, на месте бывшей свалки в Печатниках теперь располагается центр технических видов спорта «Москва». Здесь создано пять зон со специальными трассами для велосипедистов, мотогонщиков и поклонников картинга. Также есть площадка для дрифтеров.

В рамках комплексной реорганизации бывшей промзоны «ЗИЛ» построили Олимпийский центр синхронного плавания и спортивный комплекс «Акватория «ЗИЛ» с 50-метровым крытым бассейном и батутным залом. Имеется и открытый бассейн на пять дорожек с зоной мелкой воды для любительского плавания. Подводное освещение и система подогрева обходных дорожек позволяет посещать его круглый год в любое время суток.

Бывший аэродром на Ходынском поле, где стояла брошенная авиационная техника, превратился в парк. Помимо детских площадок, пруда и прогулочных зон, здесь обустроены спортивные площадки, теннисные корты и скейт-парк.

Вместе с тем в городе реконструированы десятки знаковых спортивных объектов. Символом масштабного обновления стал олимпийский комплекс «Лужники», который в начале 2000-х годов превратился в один из крупнейших городских рынков. В настоящее время территории вернули статус спортивного сердца Москвы. К чемпионату мира по футболу 2018 года выполнили реконструкцию стадиона, ставшего главной ареной турнира. Реконструировали и универсальный спортивный зал «Дружба», превратив его в современную площадку для проведения соревнований и культурно-развлекательных мероприятий, а также для тренировок по баскетболу, настольному теннису и волейболу.

Обложка © mos.ru

Обложка © mos.ru

Привели в порядок также сервисный центр уличных видов спорта, а на Лужнецкой набережной обустроили беговые и велосипедные дорожки, тренажёрные городки и спортивные площадки.

Вместе с реконструкцией и благоустройством появилось и много новых объектов. В частности, построили Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Международный центр самбо и Центр бокса, Дворец водных видов спорта, ледовый дворец «Кристалл», Дворец тенниса. Создали также канатную дорогу, связавшую крупнейший спортивный кластер столицы с Воробьёвыми горами.

Ещё одна возрождённая легенда — конноспортивный комплекс «Битца». После масштабной модернизации он вновь стал спортивным сооружением мирового уровня. Помимо занятий профессиональных спортсменов и любителей, здесь проходят соревнования и выставки по конному спорту. Кроме того, комплекс по-прежнему используется для проведения иппотерапии пациентов, страдающих детским церебральным параличом и другими заболеваниями, при которых показан контакт с лошадьми.

Среди других реконструированных спортивных объектов — стадионы «Москвич», «Авангард» и «Динамо».

Спортивная инфраструктура столицы насчитывает в общей сложности более 31,1 тысячи зон, включая свыше 9,4 тысячи спортивных залов, около 9,2 тысячи спортивных площадок и полей, более 5,6 тысячи тренажёрных городков и порядка 1,5 тысячи чаш бассейнов.

Также в Москве функционирует более 1,4 тысячи футбольных полей, манежей и площадок для игры в футбол, почти 1,4 тысячи легкоатлетических дорожек, манежей и секторов, около тысячи теннисных кортов, а также сотни лыжных трасс и склонов, беговые и велосипедные дорожки в парках, крытые всесезонные поля и катки, а ещё 915 других спортивных зон — авто-, вело- и скалодромов.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!