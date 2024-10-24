Россия может стать во главе цифровых технологий в БРИКС Регламентировать использование энергоёмких технологий позволит альянс БРИКС в области искусственного интеллекта (ИИ). В частности, появится возможность исключить их противоправное применение. На это указал президент Владимир Путин 23 октября на заседании саммита БРИКС. 24 октября, 14:23 Россия станет ядром цифровой экономики БРИКС. Обложка © Вера Портных

18 октября в Москве на деловом форуме БРИКС Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и оператор дата-центров BitRiver подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры энергоёмких вычислений. Документ предусматривает расширение вычислительных мощностей. Будут построены новые центры обработки данных. Планируется и масштабирование проектов на рынки стран БРИКС. Значимость высоких технологий увеличивается в том числе и как ключевого геополитического инструмента, который способен изменить баланс сил в мире.

Игорь Рунец. Фото © Любовь Меер

— Инфраструктура дата-центров в ближайшие 2–3 года в России будет ещё более стремительно развиваться, объёмы мощностей многократно увеличатся. У нас наработан серьёзный опыт в этом вопросе. А энергетические возможности позволяют создать в России крупнейший цифровой хаб в интересах всех стран БРИКС. Для России это, конечно, и новая роль в экономических отношениях с партнёрами по БРИКС, и развитие базы для технологий искусственного интеллекта, и значительный приток иностранных инвестиций в страну, — прокомментировал глава компании Игорь Рунец.

Перспективы блокчейн-технологий и ИИ напрямую зависят от больших баз данных. Можно пользоваться готовой инфраструктурой майнинговых ЦОДов. Это позволит значительно сократить дистанцию на пути к первенству в сфере вычислительных технологий. Майнинг — это не только добыча криптовалют. Это и ликвидность для независимых финансовых расчётов. Дата-центры представляют собой мощности для развития проектов ИИ.

Единственная из стран альянса БРИКС, которая обладает возможностью создать инфраструктуру, причём развернуть её за короткий срок, — это Россия. Здесь есть все условия. Это и подходящий климат, и профицит электроэнергии, и кадровый потенциал. К тому же есть экспертиза в строительстве энергоёмких дата-центров. Всё это делает Россию ядром цифровой экономики БРИКС.

Фото © Вера Портных

Немаловажно, что в России уже принят закон о промышленном майнинге. Сейчас страна занимает второе место в мире по объёму мощностей дата-центров для энергоёмких вычислений. Таким образом, страны БРИКС заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

При этом Россия за счёт такого сотрудничества получает новую экономическую роль внутри альянса, а также значительный приток инвестиций в страну.

Строительство дата-центров, рост инвестиционных проектов в области высоких вычислений и развитие майнинга также даст России новую роль на глобальной арене. Кроме того, вырастут налоговые отчисления, появятся новые рабочие места.

Авторы Валерия Мишина