Уровень угрозы — оранжевый: В Турции опасаются терактов в аэропортах

Во всех аэропортах Турции 24 октября подняли уровень террористической угрозы до оранжевого после вчерашнего нападения на аэрокосмическую компанию в Анкаре. Об этом сообщает газета Hürriyet.

«Уровень угрозы повышен до оранжевого в связи с планами террористических группировок осуществить теракты в аэропортах», — говорится в публикации.