Уровень угрозы — оранжевый: В Турции опасаются терактов в аэропортах
Hürriyet: В аэропортах Турции подняли уровень угрозы до оранжевого
Во всех аэропортах Турции 24 октября подняли уровень террористической угрозы до оранжевого после вчерашнего нападения на аэрокосмическую компанию в Анкаре. Об этом сообщает газета Hürriyet.
«Уровень угрозы повышен до оранжевого в связи с планами террористических группировок осуществить теракты в аэропортах», — говорится в публикации.
Сотрудники охраны тщательно проверяют въезжающие на территории воздушных гаваней автомобили и документы пассажиров. Это вызывает дополнительное ожидание в воздушных гаванях. Так, аэропорт Сабихи Гёкчен в Стамбуле предупредил пассажиров о проверках и призвал прибывать как минимум за три часа до вылета.
Напомним, накануне возле здания аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре произошёл теракт. Неизвестные открыли стрельбу, устроили не менее двух взрывов и взяли заложников. Двоих нападавших, которые ворвались в здание TUSAŞ, в итоге ликвидировали. Погибли пять человек, 22 пострадали. Власти Турции обвинили в нападении членов запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
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