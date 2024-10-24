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24 октября, 10:34

Уровень угрозы — оранжевый: В Турции опасаются терактов в аэропортах

Hürriyet: В аэропортах Турции подняли уровень угрозы до оранжевого

Во всех аэропортах Турции 24 октября подняли уровень террористической угрозы до оранжевого после вчерашнего нападения на аэрокосмическую компанию в Анкаре. Об этом сообщает газета Hürriyet.

«Уровень угрозы повышен до оранжевого в связи с планами террористических группировок осуществить теракты в аэропортах», — говорится в публикации.

Сотрудники охраны тщательно проверяют въезжающие на территории воздушных гаваней автомобили и документы пассажиров. Это вызывает дополнительное ожидание в воздушных гаванях. Так, аэропорт Сабихи Гёкчен в Стамбуле предупредил пассажиров о проверках и призвал прибывать как минимум за три часа до вылета.

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Напомним, накануне возле здания аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре произошёл теракт. Неизвестные открыли стрельбу, устроили не менее двух взрывов и взяли заложников. Двоих нападавших, которые ворвались в здание TUSAŞ, в итоге ликвидировали. Погибли пять человек, 22 пострадали. Власти Турции обвинили в нападении членов запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dymaxfoto

Никита Никонов
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