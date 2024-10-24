Ключевая ставка простыми словами. Для чего она нужна и на что влияет Что такое ключевая ставка Центробанка, от чего зависит величина процентной ставки Банка России и как она влияет на разные отрасли экономики, а также на личные финансы каждого гражданина. Рассказывает Life.ru 24 октября, 13:08 Ключевая ставка влияет на ставки по вкладам и кредитам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Ключевая ставка простыми словами — это тот минимальный процент, под который Центробанк выдаёт кредиты коммерческим банкам. В то же время это максимальный процент, под который ЦБ принимает у них деньги на депозиты. Кроме того, ключевая ставка — важнейший инструмент денежно-кредитной политики государства. Она позволяет при необходимости сдержать инфляцию и стимулировать экономический рост, а также оказывает воздействие на курс рубля.

Ключевая ставка устанавливается советом директоров Банка России восемь раз в год. Любое её изменение влияет на кредитную и экономическую активность в стране. Таким образом регулятор достигает основной цели денежно-кредитной политики. Ключевая ставка влияет практически на все сферы экономики. От неё зависит и курс рубля, и привлекательность активов на фондовом рынке, и доступность заёмных средств, и привлекательность банковских депозитов.

Ключевая ставка и ставка рефинансирования — в чём разница

Ставкой рефинансирования (СР) называют фиксированный процент, который финансовая организация платит Центробанку за использование заёмных средств.

Ключевая ставка и ставка рефинансирования — это разные виды процентных ставок. При этом обе используются для регулирования денежного рынка и монетарной политики государства.

Основных отличий между ними два. Первое — это период действия. Ставка рефинансирования — это годовой процент, под который Центробанк давал кредиты коммерческим банкам. Ключевая ставка использовалась для краткосрочных кредитных взаимоотношений. Второе — это функции. Ключевая ставка определяет денежно-кредитную политику. Это инструмент воздействия на экономику страны — в первую очередь на инфляцию. Ставка рефинансирования влияет только на размер некоторых налоговых начислений. При этом с 2016 года значения ключевой ставки и ставки рефинансирования стали одинаковыми.

Банки используют термин «ставка рефинансирования» для определения процента, под который можно перекредитоваться. Это означает переоформление кредита на условиях, которые отличаются от первоначальных. Рефинансирование для заёмщиков по потребительским кредитам и ипотеке позволяет получить новый кредит на более выгодных условиях, чтобы погасить имеющийся. Обычно банки предлагают рефинансирование, когда ключевая ставка снижается. При этом клиенты могут понизить свою кредитную нагрузку.

Рост ключевой ставки — что это значит

Последствия высокой ключевой ставки сильно влияют на экономику. Стоит отметить, что высокая ключевая ставка сохраняется уже несколько лет. Максимального значения в 2022 году ключевая ставка достигла в марте. Тогда она повысилась резко с 9,5% до 20% годовых. Правда, потом довольно быстро началось снижение. В сентябре ключевая ставка снизилась до 7,5% и оставалась на этом значении почти год. Новый цикл повышения ставки начался в июле прошлого года. К декабрю ставка вышла на уровень 16% годовых. В этом году повышение продолжилось. К сентябрю ставка вышла на уровень 19% годовых.

Ключевую ставку поднимают при жёсткой денежно-кредитной политике. Фото © Life.ru

Снижение ключевой ставки — что это значит

Последствия низкой ключевой ставки достаточно ощутимы. Если ключевая ставка снижается, деньги становятся дешевле. Соответственно, снижаются ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании берут больше кредитов, активно тратят деньги и меньше откладывают. Результат — рост спроса и, как следствие, рост инфляции.

Большое значение для ЦБ имеют инфляционные ожидания, ведь именно с их учётом участники экономической деятельности (и население, и бизнес) принимают решение о потреблении, сбережении и инвестировании. Соответственно, основываясь на этом, они строят свои прогнозы, формируют ценовую и зарплатную политику.

Ключевую ставку опускают при мягкой денежно-кредитной политике. Фото © Life.ru

Как ключевая ставка влияет на рубль

Ключевая ставка имеет непосредственное влияние и на курс рубля. Правда, это лишь один из факторов, который воздействует на валютный рынок. В разных экономических ситуациях интенсивность этого воздействия может быть различной. Когда Центробанк снижает ставку, то доступность рубля повышается. Его становится больше на валютном рынке, и инвесторы избавляются от такого актива. Это ещё больше снижает курс рубля.

Когда же ставка повышается, то рубля на рынке становится меньше. Следовательно, его ценность как актива растёт. Инвесторы опять вкладываются в рубль, а курс его повышается.

Как ключевая ставка влияет на вклады и кредиты

Ключевая ставка влияет на курс рубля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Ключевая ставка напрямую влияет на процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам, а также принимает у них деньги на депозиты. В итоге ставки по кредитам и депозитам в коммерческих банках меняются с учётом динамики ставки ЦБ. Если ставку повышают, то они растут. Если ставку снижают, то уменьшаются.

Стоит учесть, что ставки по кредитам обязательно будут выше ключевой, ведь банки закладывают в стоимость кредитов свои издержки и возможные риски. Если же ключевая ставка растёт, то банки увеличивают и свои ставки, чтобы не понести потери. В то же время ставки по депозитам обычно чуть ниже ключевой.

Как ключевая ставка влияет на экономику

Изменение ключевой ставки и процентных ставок коммерческих банков сказываются на готовности бизнеса не только брать кредиты и открывать вклады, но и инвестировать, сберегать и покупать. В зависимости от ситуации в экономике Центробанк проводит мягкую или жёсткую денежно-кредитную политику (ДКП).

Обычно, когда экономика переживает спад, регулятор проводит мягкую ДКП. Он снижает ключевую ставку для появления дешёвых денег, то есть денег, которые можно взять в кредит под небольшой процент. При жёсткой ДКП всё происходит с точностью до наоборот. Задача Центробанка так регулировать рынок, чтобы избежать перекоса в ту или иную сторону.

Если ставка растёт, то предприниматели вынуждены снижать бизнес-активность. В результате работники их компаний меньше зарабатывают. Также многие в это время предпочитают не тратить деньги на покупки, а относят их в банк под высокий процент. Следовательно, в такой ситуации продажи большинства компаний падают.

Динамика повышения или понижения ключевой ставки зависит от конкретной ситуации в экономике. Гибко управляя ключевой ставкой, Центробанк может регулировать развитие экономики, а также ценовую и финансовую стабильность. Всё это необходимо для баланса и устойчивого развития финансового рынка.

Уровень ключевой ставки также учитывается при расчёте налогов и некоторых штрафов, связанных с нарушениями налоговых обязательств и трудового законодательства.

Как ключевая ставка влияет на фондовый рынок

Государство и компании выпускают облигации под определённый процент. Он обычно немного превышает ключевую ставку. Если она растёт, новые облигации тоже выпускаются с более высокой ставкой купона. Если снижается, ставки по новым выпускам становятся немного ниже предыдущих.

Когда же ключевая ставка снижается, то выпущенные облигации растут в цене потому, что их доходность становится ниже. Когда ставка растёт, новые облигации становятся привлекательнее, а старые дешевеют.

Спрос на акции тоже меняется в зависимости от размера ключевой ставки. При снижении бизнесу легче взять кредиты на новые проекты. Соответственно, компании становятся привлекательным объектом для инвестиций, а инвесторы вкладывают больше денег в их акции. При повышении ключевой ставки деньги становятся дороже и развивать новые бизнес-проекты становится сложнее. В итоге прибыль бизнеса падает, а вместе с ней и дивидендные выплаты по акциям. Интерес к этим ценным бумагам снижается.

Авторы Нина Важдаева