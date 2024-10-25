Загадка для NASA. Что произошло с зондом в космосе

Новый космический аппарат NASA бесконтрольно кувыркается на околоземной орбите, сообщает американское космическое агентство. По опубликованным данным, неполадка зонда Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) обнаружилась после его развёртывания в космосе на высоте около 1000 километров над Землёй.

Этот космический аппарат построили в экспериментальных целях для отработки новой перспективной технологии так называемого солнечного паруса — очень лёгкой и при этом широкой конструкции, которая в космическом вакууме приводится в движение потоком солнечного света. По расчётам инженеров, если такая идея на практике окажется успешно реализуемой, это может удешевить многие межпланетные исследовательские миссии.

Зонд ACS3 представляет собой спутник из серии кубсатов размером примерно с микроволновую печь, оснащённый четырьмя большими «парусами». В развёрнутом виде они вместе образуют квадрат с примерно девятиметровой длиной каждой стороны. Как объясняют в NASA, «паруса» сделаны из гибких полимерных материалов и углеродного волокна.

Аппарат запустили 23 апреля 2024 года. В конце августа началось развёртывание «парусов», и для этого инженеры временно отключили систему управления ориентацией зонда: чтобы она не воспринимала как сбой движения аппарата при раскрытии. В целом процесс завершился довольно благополучно, и астрономы-любители могли наблюдать пролёты в небе зонда, который иногда был таким же ярким, как Сириус.

Но недавно инженеры NASA сообщили, что система управления ориентацией солнечного «корабля» по-прежнему не работает и зондом не удаётся управлять как следует. Отметим, что отключённая система нужна для того, чтобы аппарат при необходимости можно было разворачивать либо в сторону Земли для связи с наземной станцией, либо к Солнцу для подзарядки.