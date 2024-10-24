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24 октября, 13:27
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Захарова: «Польским дипломатам приготовиться» из-за высылки в Консульстве РФ

Польским дипломатом стоит приготовиться к ответным мерам на решение Варшавы выслать сотрудников Консульства РФ в Познани. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Польским дипломатам приготовиться», — сказала собеседница ТАСС.

Напомним, согласно заявлению МИД Польши, республику должны покинуть три дипломата, пять административно-технических сотрудников и ещё двое, собиравшиеся получить аккредитацию.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил, что возможность высылки посла России не исключается. Он считает, что РФ якобы организовывает диверсии на территории государства. Мария Захарова уже обвинила власти в двуличии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MOZCO Mateusz Szymanski

Николай Рюмин
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