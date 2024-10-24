Захарова: «Польским дипломатам приготовиться» из-за высылки в Консульстве РФ
Польским дипломатом стоит приготовиться к ответным мерам на решение Варшавы выслать сотрудников Консульства РФ в Познани. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Польским дипломатам приготовиться», — сказала собеседница ТАСС.
Напомним, согласно заявлению МИД Польши, республику должны покинуть три дипломата, пять административно-технических сотрудников и ещё двое, собиравшиеся получить аккредитацию.
Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил, что возможность высылки посла России не исключается. Он считает, что РФ якобы организовывает диверсии на территории государства. Мария Захарова уже обвинила власти в двуличии.
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