С 1 ноября установятся аномальные цены на загородную недвижимость. Сколько будет стоить жильё

Стоит ли покупать загородную недвижимость в ноябре

Осень — подходящее время для покупки загородной недвижимости, поскольку легко оценить состояние подъездных дорог и самого дома, его фасада, кровли. Легко проверить, не затапливается ли участок, как работает дренажная система и ливневая канализация в посёлке. Во время дождя сразу становятся заметны протечки кровли. Также можно проследить, насколько хорошо дом отапливается и как долго держит тепло. Если летом недостатки дома и участка могут быть скрыты зеленью, то поздней осенью и ранней весной местность хорошо просматривается. Об этом рассказала начальник отдела направления «Загородная недвижимость» «ИНКОМ-Недвижимости» Татьяна Максимова.

— В числе минусов можно отметить, что многие объекты снимаются с продажи до следующего сезона, то есть выбор заметно уменьшается. Кроме того, сама погода не способствует поездкам за город. В целом если рассматривать не дачу, а дом для постоянного проживания, то сезон не особенно влияет на продажу. Дома продаются круглогодично. Это хорошее вложение средств — надёжное во все времена, — отметила она.

В ноябре традиционно выходят на вторичный рынок «зимние дома». И тут покупателю надо быть особенно внимательным: снег и дождь помогают скрыть конструктивные дефекты. Поэтому проверять объекты стоит с техническим надзором или профессиональным экспертом-строителем. Такую рекомендацию дал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Как будут меняться цены на загородную недвижимость с 1 ноября

Предпосылок для снижения цен сегодня нет (стройматериалы дорожают, рабочая сила тоже, то есть себестоимость строительства растёт). Если стоит задача приобрести загородную недвижимость, то не стоит откладывать решение. Такое мнение высказала Татьяна Максимова.

По данным аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимости», средняя стоимость объекта на вторичном рынке загородной недвижимости составляет 7,06 млн рублей. С начала года этот показатель вырос на 7,1%. За год — на 14,4%. На первичном загородном рынке средняя стоимость предложения находится на уровне 6,9 млн рублей. С начала года цены снизились на 3%, а за год показатель не изменился.

— На рынке элитного ИЖС и комфортного сегмента предпосылок к изменению цен я не вижу. В стоимостном выражении цена за квадратный метр зафиксируется, а вот сами объекты могут даже «акционно» становиться дешевле — за счёт уменьшения площади или же применения альтернативных материалов. Ну, и близится Новый год, а вместе с ним скидки, призванные помочь застройщикам продать неликвидные объекты, — рассказал основатель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Стоит отметить, что текущие ставки «нельготной» ипотеки фактически заградительные. Поэтому спрос на рынке обвалился на 60% минимум. Даже льготную ипотеку на новые ИЖС получить сложно. Но, в отличие от квартир, тут хоть какие-то лимиты в банках остались. Эти моменты отметил Максим Лазовский.