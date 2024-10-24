Соперничество и сотрудничество: Как улучшить отношения в трудовом коллективе

Соперничество между коллегами не исключает их сотрудничества. Поддержка друг друга, совестное обсуждение идей и обмен опытом помогут повысить продуктивность, а также укрепить отношения в трудовом коллективе. Об этом рассказала карьерный эксперт Светлана Семеренко.

В то же время она призвала избегать интриг на работе. Нечестные методы конкуренции могут создать на работе токсичную атмосферу, а также разрушить доверительные отношения, предупредила собеседница РИАМО. По её словам, коллегам стоит проявлять открытость и честность при общении.

«Работайте над своим развитием: сосредоточьтесь на собственном профессиональном росте вместо того, чтобы сравнивать себя с другими. Участвуйте в тренингах, семинарах и курсах повышения квалификации», — порекомендовала эксперт.

Важно также выстроить контакт с руководством. С начальством можно обсудить атмосферу в коллективе и методы его улучшения. Кроме того, не следует нарушать баланс между работой и личной жизнью — излишнее стремление к успеху может в итоге привести к выгоранию.

«Одним из основных принципов успешного взаимодействия в команде является уважение. Конкуренция не должна превращаться в борьбу за выживание», — заключила Семеренко.