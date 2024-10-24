Археологи обнаружили в центре Нижнего Новгорода старинный антиминс
Антиминс из Нижнего Новгорода. Обложка © Тelegram / УГООКН Нижегородской области
В середине Нижнего Новгорода археологи нашли святыню начала ХХ века — антиминс. Об этой находке рассказали в Управлении госохраны объектов культурного наследия.
Находка покоилась на территории бывшего Александровского дворянского института. Она скрывалась среди церковной утвари, спрятанной в подвале надворной постройки. Антиминс представляет собой четырехугольный плат из шелковой материи с изображением положения Иисуса Христа в гроб. Туда же зашиты фрагменты святых мощей.
Это «епископская грамота», удостоверяющая право священника совершать богослужение в храме. Специалисты установили: конкретный образец был скреплён в 1905 году подписью епископа Балахнинского Исидора.
Недавно археологи в Болгарии раскопали могилу мужчины, которого современники при жизни считали упырём. Покойный был зарыт с крестом и заострённым орудием, которые лежали на его плечах. По древним традициям, такие ритуальные предметы должны были исключить возможность его превращения в нежить в течение 40 дней.