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25 октября, 03:00

Безопасной дозы нет: В Минздраве раскрыли самую главную опасность шампанского

Врач-нарколог Сахаров: Безопасной дозы шампанского не существует

Шампанское — это такой же алкогольный напиток, как и другие, и не менее вредный для организма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Шампанское — это такой же алкогольный напиток, как и другие, и не менее вредный для организма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

25 октября отмечается Международный день шампанского, и в этот праздник особенно важно напомнить о рисках, связанных с употреблением игристого. Доктор медицинских наук, доцент отдела клинической наркологии Национального научного центра наркологии – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Анатолий Сахаров напоминает, что шампанское — это такой же алкогольный напиток, как и другие, и не менее вредный для организма. Чем опасен новогодний фаворит россиян и почему не существует безопасной дозы, узнал Life.ru.

По словам врача, употребление шампанского может приводить к более быстрому развитию алкогольного опьянения, что несёт серьёзные риски для здоровья. Как сообщил специалист, безвредной дозы для человека попросту не существует. Любые спиртные напитки, включая шампанское, токсичны и могут стать причиной множества заболеваний, включая онкологические.

Отвечая на вопрос о том, что менее вредно — водка или шампанское, эксперт отметил, что нет «более безопасного» алкоголя.

«Алкоголь — это токсичное психоактивное вещество, которое выступает причиной десятков соматических заболеваний, а также приводит к зависимости. Поэтому самый лучший выбор для человека — это полностью отказаться от употребления спиртных напитков», — заключил Сахаров.

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Аналогичный совет даёт и основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, молодым людям, желающим построить «что-то великое», непременно следует отказаться от алкоголя.

Андрей Горяничев
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