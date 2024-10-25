Косплеерша из России хочет отсудить у Disney $625 млн за кражу образа Малефисенты

Жительница Петербурга Олеся Элемент, которая занимается фотографией и косплеем, подала иск в суд на Walt Disney. Она требует от американской кинокомпании компенсацию за использование деталей её работ в дилогии фильмов о злой волшебнице Малефисенте. Свои претензии девушка оценила в 625 млн долларов — именно столько заработала в прокате первая часть картины с Анджелиной Джоли в главной роли, пишет 78.ru.

В подтверждение своих слов косплеерша привела в пример серии фотографий, созданных с 2012 по 2016 годы. В своей соцсети она выразила уверенность, что персонаж Walt Disney скопирован с её авторской работы.

Олеся Элемент. Фото © VK / lesyaelement

«Оба фильма были по моей авторской работе и частной жизни. Все спецэффекты, что отражены в работе – моя авторская работа», — заявила Олеся Элемент.

Петербурженка надеется, что ей в ближайшее время удастся урегулировать конфликт с Walt Disney и восстановить справедливость.