Очевидцы сообщили о падении вертолёта на Чукотке

Вертолёт с людьми на борту мог потерпеть крушение на Чукотке, пишет SHOT. Очевидцы сообщили, что видели, как воздушное судно врезалось в сопку и упало в Билибинском районе. Спасатели пытаются добраться до места.

Как уверяют местные жители, сегодня около шести утра они видели, как за сопкой после падения объекта пошёл густой чёрный дым. По координатам предполагаемого места крушения вылетел борт Ми-8, и, по докладу экипажа, ничего не обнаружено. Также на поиски были отправлены 5 сотрудников МЧС на снегоходах «Буран».