Неизвестный набросился с ножом на покупателей гипермаркета в Петербурге

Неадекватный мужчина с ножом ворвался в гипермаркет «Окей» на улице Космонавтов в Петербурге. По меньшей мере четыре человека ранены.

По словам очевидцев, они видели, как раненых выносили на носилках, — двух женщин и охранника. «Фонтанка» публикует видео с места: на кадрах видно одного человека, лежащего на полу.