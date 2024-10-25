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25 октября, 09:24
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Неизвестный набросился с ножом на покупателей гипермаркета в Петербурге

Неадекватный мужчина с ножом ворвался в гипермаркет «Окей» на улице Космонавтов в Петербурге. По меньшей мере четыре человека ранены.

По словам очевидцев, они видели, как раненых выносили на носилках, — двух женщин и охранника. «Фонтанка» публикует видео с места: на кадрах видно одного человека, лежащего на полу.

Неадекватный мужчина с ножом ворвался в гипермаркет «Окей» на улице Космонавтов в Петербурге. Видео © Telegram/Фонтанка SPB Online

По предварительной информации, подозреваемый уже задержан. На месте работают экстренные службы, гипермаркет закрыт.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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