Неизвестный набросился с ножом на покупателей гипермаркета в Петербурге
Неадекватный мужчина с ножом ворвался в гипермаркет «Окей» на улице Космонавтов в Петербурге. По меньшей мере четыре человека ранены.
По словам очевидцев, они видели, как раненых выносили на носилках, — двух женщин и охранника. «Фонтанка» публикует видео с места: на кадрах видно одного человека, лежащего на полу.
Неадекватный мужчина с ножом ворвался в гипермаркет «Окей» на улице Космонавтов в Петербурге. Видео © Telegram/Фонтанка SPB Online
По предварительной информации, подозреваемый уже задержан. На месте работают экстренные службы, гипермаркет закрыт.
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