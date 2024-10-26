Знает кошка. Учёные открыли удивительную способность домашних животных
Эксперименты показали, что эти умные животные ассоциируют произнесённые слова с изображениями без подсказок и даже вознаграждений.
Учёные открыли способность кошек понимать речь. Фото: © Shutterstock / FOTODOM / Mladen Mitrinovic
Кошки способны понимать значения слов, пишет Scientific Reports. По опубликованным данным, к такому выводу пришли японские учёные после серии экспериментов с тремя десятками домашних питомцев.
Сообщается, что зоологи многократно показывали им по очереди два разных изображения на экране компьютера и во время демонстрации каждого из них произносили два соответствующих им слова. На самом деле эти слова были бессмысленными сочетаниями звуков, их придумали специально для теста.
Через какое-то время кошкам устроили передышку, а потом снова стали показывать им те же изображения, но на этот раз их «названия» поменяли местами. Выяснилось, что во время этой второй сессии животные смотрели на картинки дольше, у некоторых даже расширялись зрачки.
По мнению исследователей, это говорит о том, что кошки успели запомнить, какое слово соответствует какому изображению, и после «подмены» оказались сбиты с толку. Учёные подчёркивают, что не предлагали питомцам никакого вознаграждения за это запоминание.
Авторы исследования считают, что кошка может ассоциировать произносимое человеком слово с каким-то объектом вокруг себя или событием. Стоит отметить, что многие владельцы домашних кошек постоянно наблюдают такие способности у своих любимцев.