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25 октября, 21:19

Знает кошка. Учёные открыли удивительную способность домашних животных

Эксперименты показали, что эти умные животные ассоциируют произнесённые слова с изображениями без подсказок и даже вознаграждений.

Учёные открыли способность кошек понимать речь. Фото: © Shutterstock / FOTODOM / Mladen Mitrinovic

Учёные открыли способность кошек понимать речь. Фото: © Shutterstock / FOTODOM / Mladen Mitrinovic

Кошки способны понимать значения слов, пишет Scientific Reports. По опубликованным данным, к такому выводу пришли японские учёные после серии экспериментов с тремя десятками домашних питомцев.

Сообщается, что зоологи многократно показывали им по очереди два разных изображения на экране компьютера и во время демонстрации каждого из них произносили два соответствующих им слова. На самом деле эти слова были бессмысленными сочетаниями звуков, их придумали специально для теста.

Через какое-то время кошкам устроили передышку, а потом снова стали показывать им те же изображения, но на этот раз их «названия» поменяли местами. Выяснилось, что во время этой второй сессии животные смотрели на картинки дольше, у некоторых даже расширялись зрачки.

По мнению исследователей, это говорит о том, что кошки успели запомнить, какое слово соответствует какому изображению, и после «подмены» оказались сбиты с толку. Учёные подчёркивают, что не предлагали питомцам никакого вознаграждения за это запоминание.

Авторы исследования считают, что кошка может ассоциировать произносимое человеком слово с каким-то объектом вокруг себя или событием. Стоит отметить, что многие владельцы домашних кошек постоянно наблюдают такие способности у своих любимцев.

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Александр Бочаров
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