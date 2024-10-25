Не менее 4 человек ранены при нападении неадеквата на гипермаркет в Петербурге
СК: При нападении в гипермаркете в Петербурге ранено четыре человека
В результате нападения неадекватного мужчины на покупателей в гипермаркете «Окей» в Петербурге ранено четыре человека. Такие данные приводит СК РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Обстановка у гипермаркета в Петербурге. Фото © SHOT
«В помещении магазина «Окей» на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей и нанёс им удары ножом. Четыре потерпевших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь. Подозреваемый задержан на месте преступления», — говорится в сообщении ГСУ СК По Санкт-Петербургу.
При этом Mash сообщает, что пострадало шесть человек, один из них в тяжёлом состоянии.
Напомним, утром 25 октября неадекватный мужчина с ножом ворвался в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге. Нападавшего скрутил один из покупателей.
Life.ru