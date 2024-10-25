Не менее 4 человек ранены при нападении неадеквата на гипермаркет в Петербурге

В результате нападения неадекватного мужчины на покупателей в гипермаркете «Окей» в Петербурге ранено четыре человека. Такие данные приводит СК РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Обстановка у гипермаркета в Петербурге. Фото © SHOT

«В помещении магазина «Окей» на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей и нанёс им удары ножом. Четыре потерпевших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь. Подозреваемый задержан на месте преступления», — говорится в сообщении ГСУ СК По Санкт-Петербургу.

При этом Mash сообщает, что пострадало шесть человек, один из них в тяжёлом состоянии.