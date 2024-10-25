Как в Коркине убили таксистку Елену Сарафанову

Убийство Сарафановой

Два дня назад на обочине улицы Ватутина обнаружили тело Елены Сарафановой с четырьмя ножевыми. Ни деньги, ни сотовый не пропали. Поблизости был оставлен автомобиль, на котором она работала таксисткой. Коллеги говорят, что Сарафанова в 17:30 (за полчаса до окончания смены) поехала на вызов в район, где живёт цыганская диаспора.

Елене Сарафановой было 40 лет, многие коркинцы хорошо её знали и уважали. Идеалистка с обострённым чувством справедливости. В такси пошла работать не от хорошей жизни. Растила двух сыновей школьного возраста. Поддерживала хорошие отношения с бывшим мужем. На региональном уровне довольно известна её сестра — драматург Анна Батурина.

Что произошло в Коркине

Силовики пресекли разгорающийся конфликт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Коркинцы заподозрили в убийстве Елены Сарафановой двух подростков из местной цыганской диаспоры. Прошли почти сутки, но задержаний не последовало. Пересуды о якобы бездействии полиции в городе, где живут всего 35 тысяч человек, распространились молниеносно. Люди стали собираться, чтобы обсудить новости.

Местные настаивают, что речь шла о мирном, пусть и эмоциональном, митинге. Но представители цыганской диаспоры, забаррикадировавшись, якобы стали палить по ним из огнестрельного оружия. Ранены были двое местных — мужчины 29 и 37 лет, один в бедро, второй в шею, им оказывают медицинскую помощь.

Силовики задержали подозреваемых в убийстве. Фото © ТАСС / Владимир Иванов

Разгорающийся конфликт оперативно пресекли подоспевшие бойцы СОБРа и расчёты пожарных.

Как задерживали подозреваемых в убийстве

Судя по базе МВД, обоих подозреваемых в убийстве объявили в розыск ещё вчера утром. В разыскных ориентировках сообщалось, что они могут быть вооружены. По данным портала СК РФ, первого фигуранта — 16-летнего М. — задержали на улице. Второго фигуранта — двоюродного брата М. 19-летнего Марселя Юрченко — задержали позднее, в доме.

М. и Марсель Юрченко. Фото © VK / Телеканал Царьград

Пока возбуждено два уголовных дела по статьям «Убийство» (против братьев) и «Покушение на убийство» (против их родственника, стрелявшего из ружья МР-133).

— Проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается, — констатировала пресс-служба СК РФ.

Правозащитники сейчас указывают на то, что Коркино известно высоким уровнем наркотрафика. Не исключено, что некоторые из коркинских правоохранителей могли крышевать этот бизнес.

Семья Мекэщи

Life.ru обратил внимание, что сами задержанные и их многочисленные родственники могут носить по два ФИО. Одно — для паспорта, второе — для своих. Вероятно, настоящая фамилия семьи подозреваемых — Мекэщи.

16-летний М. учится в девятом классе коркинской школы. Если верить его соцсетям, любит носить золотую цепочку на шее.

Чем занимался 19-летний Марсель Юрченко, сведений нет. Формально нигде не работал. В соцсетях состоял в чатах «Цыганистан» и «Руманэ Лубня».