Нулевой транспортный налог на электромобили продлят Экологичный транспорт очень важен для большого города. Более 80 процентов загрязнений в Москве происходит из-за автомобилей. 26 октября, 12:02 Льготу по транспортному налогу в Москве продлят. Обложка © mos.ru

В следующем году льготу по транспортному налогу для владельцев электромобилей в Москве планируется продлить. Об этом Сергей Собянин сообщил ТАСС.

Развитие электротранспорта в Москве не является разовой модной темой. Рано или поздно большинство автомашин будут либо электрические, либо водородные, подчеркнул Сергей Собянин. По его словам, для большого города очень важен экологичный транспорт, так как больше 80 процентов загрязнений в Москве происходит из-за автомобилей.

Постоянно совершенствуются аккумуляторы для электротранспорта, увеличивается пробег машин. По словам Сергея Собянина, даже для российских дорог он становится вполне приемлемым.

На первом этапе перехода от двигателей внутреннего сгорания большая часть машин будут гибридными. На сегодняшний день в Москве электрических машин продаётся мало — всего один процент от общего числа, но их количество за последние несколько лет увеличилось в 20 раз. В столице последовательно будут проводить политику, чтобы машин на электротяге в Москве было больше и больше с каждым годом.

Москва продолжает реализацию стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры. Одной из её главных задач стало создание сети зарядных станций для электротранспорта.

До 30 тысяч зарядных станций должно появиться в Москве к 2030 году. В рамках пилотного проекта эти объекты уже устанавливают на базе трансформаторных подстанций в городских дворах. С их помощью владельцы электрокаров смогут подзаряжать транспортные средства ночью или в другое свободное время. Если это решение приживётся, мощности дворовых станций будут постепенно расширять.

Также по новым правилам при строительстве и реконструкции городских объектов должно быть заранее известно нужное количество зарядок для электротранспорта. Это касается парковок возле жилых и коммерческих зданий, АЗС и других сооружений. Зарядными станциями на них должны оборудовать пять процентов машино-мест, а инфраструктурой для будущего подключения зарядных станций необходимо обеспечить от 25 до 100 процентов машино-мест (в зависимости от типа объекта).

Авторы Валерия Мишина