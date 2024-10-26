При застройке районов Москвы будут закладывать места под реновацию В рамках действующей программы реновации планируется предусмотреть площади под будущее строительство новых домов. 26 октября, 12:04 Программа реновации продолжится. Обложка © mos.ru

При проектировании микрорайонов в Москве будут закладывать возможность будущей застройки под программу реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Жилой фонд будет обновляться регулярно. Программа реновации в Москве станет постоянной.

Места под будущее строительство новых домов планируют предусмотреть уже при реализации действующей программы реновации. «Мы сейчас реализовали её только на одну пятую часть, и сейчас самые тяжёлые годы предстоят в ближайшие пять лет. Она эскалирует количество вводов жилья в эксплуатацию, переселений и так далее. Это очень тяжёлая и без этого программа», — отметил мэр Москвы.

Предыдущая программа реновации, начатая в 1990-х годах, не была закончена в срок, а неоднократно пролонгировалась и была завершена только в 2010-х. «В тех районах, которые были экономически выгодны, там девелоперы поработали. А те, которые им не выгодны, они просто их бросили. Мы это всё доделали», — добавил Сергей Собянин. При этом новую программу город начинать не планировал.

Начало нынешней программы сопровождалось большим количеством жалоб из-за вынужденного строительства в условиях минимального количества стартовых площадок. Ситуация может повториться в 2031–2032 годах, когда будет ещё большая плотность застройки, а проблема с ветхим жильём не исчезнет.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена в 2017 году. В неё включено более пяти тысяч домов — это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает около миллиона человек. Для реализации программы подобрана 631 площадка общей площадью порядка 10,3 миллиона квадратных метров жилья.

Уже построено 328 жилых комплексов общей площадью 4,6 миллиона квадратных метров, что позволит расселить более тысячи старых пятиэтажек. Сейчас ведётся проектирование и строительство свыше 460 домов общей площадью 9,1 миллиона квадратных метров.

По программе реновации первые новосёлы получили квартиры в феврале 2018 года. Сейчас идёт либо закончено переселение свыше 176,5 тысячи москвичей.

За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда» объём возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с 3 миллионов до 5–7 миллионов квадратных метров в год.

Авторы Валерия Мишина